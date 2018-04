Elizabeth Olsenová sa posťažovala na svoj dekolt vo filme Avengers Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Herečka by bola radšej, keby jej výstrih nebol taký veľký.

Pokúšať sa zachrániť svet je ťažké aj bez príliš ,,odhaľujúceho“ korzetu a presne to musela zvládnuť Scarlet Witch v novom Avengers filme.

V nedávnom rozhovore pre magazín Elle, Elizabeth Olsen, ktorá hrá ženskú superhrdinku vo filme Avengers: Infinity War prezradila, že ak by mohla zmeniť jednu vec, bol by to práve jej kostým, ktorý odhaľoval viac ako by chcela.

Herečka sa vyjadrila, že korzety obľubuje, ale v prípade toho vo filme by bola radšej keby bol vykrojený o niečo vyššie.

,,Keď sa poobzerám okolo seba, poviem si – wau, som jediná čo má výstrih a to mi príde vtipné, lebo môj kostým sa od posledného filmu veľmi nevyvinul“, vyjadrila sa pre magazín.

V rozhovore však poukázala na fakt, že jej súčasný kostým je oveľa menej provokatívny ako v komikse. Výber kostýmov vysvetľuje tým, že nemá reprezentovať obyčajnú ženu ale akýsi ,,kultový obraz“.

Nie je to prvýkrát čo herečka kritizovala prezentovanie žien v médiách. Pred uverejnením filmu sa zúčastnila na fotení obálky magazínu Empire, ktorú na Instagrame okomentovala: ,,Podobá sa to vôbec na mňa?“ , fotku následne vymazala.

Aj napriek jej veľkému výstrihu, sa Elizabeth vyjadrila, že chápe, že Marvel pracuje na tom aby jeho filmy a deje boli čo najkomplexnejšie a navzájom prepojené s tými komiksovými.

Čítajte tiež: