Vianočný stromček v záhrade? Dodržte tieto pravidlá

Blížia sa Vianoce a vaši susedia začínajú s vianočnou výzdobou okien, dverí či svojich príbytkov. Chcete spraviť niečo extra a vytiahnuť sa pred susedmi? Ozdobte si vianočný stromček v záhrade. Na modernej dedine začína byť tento trend viac a viac populárny a okrem krásne vyzdobených okien môžeme obdivovať aj malé vianočné stromčeky pred každým domom. Takto vyzdobené ulice môžu vyzerať veľmi útulne a vy sa budete chcieť každý večer prejsť medzi vysvietenými domami. Avšak, ak váš sused zle odhadne množstvo svetiel, alebo zvolí gýčové, farebné žiarovky, môže celý efekt vianočnej ulice pokaziť. Aké pravidlá by ste mali dodržať, aby ste svoju ulicu okrášlili a nepôsobili gýčovo?

Vonkajšie vianočné osvetlenie sa dá ľahko pokaziť

Nakoľko sú zimné dni krátke a tma je stále skôr a skôr, najviac pozornosti by ste mali venovať výberu vhodných vonkajších žiaroviek. Prečo je tento výber tak dôležitý? Použitie vonkajšieho osvetlenia udá celý charakter vášho vianočného stromčeka. Platí však jedno zásadné pravidlo. Nikdy nekupujte vonkajšie žiarovky, ktoré blikajú. Vaša ulica predsa nie je diskotéka a blikajúce žiarovky sú naozaj nevhodné takmer všade. V redakcii by sme si ich skôr vedeli predstaviť na stromčeku v kasíne, no nie na predmestskej ulici. Príklad toho, ako to robiť nemáte, si môžete pozrieť na videu nižšie, kde sa majiteľ rodinného domu na predmestí v Spojených štátoch amerických rozhodol pobaviť svojich susedov a pokaziť im Vianoce. Čo by ste povedali na to, keby vám táto diskotéka blikala do spálne celú noc?

Menej je niekedy viac a tu to platí obzvlášť

Rozmýšľate nad množstvom svetielok a taktiež nad farbami? V tom prípade urobíte najlepšie, ak si vianočný stromček v záhrade nevyzdobíte túto zimu vôbec. Určite zabudnite na farebné svetlá a zvoľte obyčajné, na bielo svietiace žiarovky, ktoré sú často lacnejšie než tie farebné. Množstvo farieb pôsobí na ľudskú myseľ rušivo a pocit príjemného prežitia vianočných sviatkov by ste si takto mohli rýchlo pokaziť. Ide však, samozrejme, o vec vkusu, no čím menej farieb zvolíte, tým spravíte lepšie. Počas dňa môžete váš stromček aj decentne ozdobiť vianočnými ozdobami, no opäť to neprežeňte. Krása Vianoc v krajine spočíva v jednoduchosti a hre snehu s krajinou.

Pri výbere vonkajšieho vianočného osvetlenia majte na pamäti aj svoje okolie a snažte sa prispôsobiť svojim susedom. Je ich osvetlenie a výzdoba viac striedma než honosná? V tom prípade by mala byť aj vaša. Ulica musí vyzerať ako jednotný celok, aby sa na nej všetci cítili príjemne. Tak ako by mali byť zladené všetky farby fasád, tak aj osvetlenie vianočných stromčekov. Stačí dodržať základné pravidlá, voliť čo najmenej farieb (najlepšie žiadne) a v nijakom prípade si na stromček pred domom nedať blikajúce žiarovky. Vaša ulica či záhrada nie je diskotéka.