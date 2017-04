Strecha je symbol domova

Ohodnoť článok

Staviate dom alebo rekonštruujete starší? V tom prípade nezabúdajte na pocit bezpečnosti. Čo by to bolo za život, keby ste sa zakaždým pri prudkom vetre alebo výdatnom daždi museli obávať toho, či vám strecha neuletí alebo nepremokne!? Podkladanie vedier pod premočený strop alebo ratovanie navlhnutej steny s kvalitnou strechou nikdy nemusíte riešiť. Domov si treba užiť, nemá nás potrápiť.

Na klasický aj moderný tvar strechy

Kreativite sa medze nekladú! Keď sa pozriete z okna, uvidíte strechy rôznych typov a farieb a niektoré vám svojím prevedením neraz vyrazia dych. Dnes nie je ničím výnimočným spraviť si strechu podľa svojho vkusu, nehľadiac pri tom na to, že budeme na našej ulici štýlom strešnej krytiny „vyčnievať z radu“. Na výber sú rôzne extravagantné modely škridiel, ale aj klasické, ktorými nikoho nezaskočíte. Pri voľbe krytiny na strechu máte na výber z rôznych farebných odtieňov, od lesklých až po matné. Vyskúšajte napríklad hnedé škridly alebo bielo-šedé druhu antik. Strecha nemusí byť vždy iba červená, akú sme si ju zvykli kresliť, keď sme boli malí. Každý typ domu predstavuje iné nároky na strešnú krytinu. Iný štýl budete voliť pri klasickom type domu a iný pri rekonštruovanom dome či historických objektoch. Dôležité je, aby krytina tvorila jeden celok s vašou stavbou, potom ste vyhrali!

Bohatý výber keramického príslušenstva

Pre technicky výborne zvládnutý strešný systém je potrebné zaobstarať si aj keramické príslušenstvo. Komponenty sú ku každej škridle vyrobené na mieru, a tak máte istotu, že budete ochránení pred snehom, dažďom, krupobitím a inými nástrahami počasia. Už nikdy sa počas víchrice nemusíte v noci budiť a ráno kontrolovať, či sa časti vašej strešnej krytiny nenachádzajú u suseda. Môžete si sami zvoliť, ako chcete strechu ukončiť, aký strešný prestup použijete, ktorý protisnehový strešný systém a príslušenstvo na odvetranie strechy budú pre váš dom najideálnejšie. Pokiaľ máte radi parádenie, na výber je aj ozdobné keramické príslušenstvo s klasickým kohútom alebo vežičkou na hrebenáči.

Presvedčí vás kvalita a cena

TONDACH vám v rámci svojho strešného systému zabezpečí podstrešie fóliou, poskytne vám samotnú krytinu na strechu, strešné dielce a keramické doplnky. Strešné fólie chránia váš dom pred vniknutím vody do konštrukcie, sú trojvrstvové, prepúšťajú paru a vydržia teplotu od -40 do 100 °C. Príchytky na škridlách značky TONDACH zasa odolávajú náporom vetra a vyhovujú najnovším normám v stavebníctve. Ak ste ekologickí a plánujete mať na streche solárny panel, firma TONDACH vám vie zabezpečiť kompletný solárny systém. Dôležitou súčasťou strešnej krytiny sú aj presvetľovacie okná, a to všetko za primerané ceny.

Dôležitou súčasťou strešnej krytiny sú aj presvetľovacie okná, a to všetko za primerané ceny.