Spravte si domáce morské akvárium

Akvárium je veľmi štýlový doplnok v byte a želaním nejedného majiteľa peknej obývačky či kuchyne. Akvárium doma je jedinečný prvok, ktorému sa ťažko vyrovná akýkoľvek kus nábytku či obrazu. Prečo? Lebo akvárium sa mení každou minútou, ryby v ňom sa pohybujú, rastliny rastú a svetlo sa vždy odráža inak. Akvárium nikdy nevyzerá rovnako a to je dôvod, prečo ho chceme mať doma. O tom, ako založiť domáce morské akvárium, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Akvárium doma a dôvody, prečo si ho založiť

zvuk bubliniek z filtra akvária pôsobí upokojujúco

pohľad do akvária taktiež upokojuje

akvárium sa neustále mení a nikdy nevyzerá rovnako

je originálnym doplnkom do bytu

hodí sa do každej miestnosti od chodby cez kúpeľňu až do kuchyne

spoznáte život pod vodou

nevyžaduje veľkú údržbu

Ako založiť domáce morské akvárium

Pri pojme morské akvárium sa môže nejeden neskúsený akvarista zľaknúť a založenie morského akvária sa mu môže zdať veľmi náročná, ba priam nesplniteľná úloha. To však nie je pravda a na otázku, ako založiť domáce morské akvárium, existuje pár jednoduchých odpovedí a pravidiel, ktoré treba dodržať. Vo všeobecnosti platí, že čím je akvárium doma väčšie, tým menej údržby vyžaduje, nakoľko si samé udržuje biologickú rovnováhu a čistí sa viac-menej samo. Morské akvárium sa stáva stále žiadanejším doplnkom domácností pre jeho nádherné farby koralov, sasaniek, rybičiek a rôznych živočíchov, ktoré by sme v sladkovodnom akváriu hľadali márne.

Prioritne pre akvárium doma volíme takú veľkú nádrž, ako to len náš byt a peňaženka umožňujú. Druhým dôležitým faktorom je umiestnenie akvária v byte. Kam umiestniť akvárium je veľmi častá otázka a okrem dizajnových požiadaviek domu musíme zohľadniť aj vplyvy umiestnenia na akvárium. Úplným tabu je jeho umiestnenie na miesto, kde svieti slnko. Slnko do akvária nesmie svietiť, nakoľko to vyvolá premnoženie baktérií a nežiaducich rias, ktoré by sme museli následne odstraňovať. Riasy v akváriu sa usádzajú na kameňoch, štrku, no najmä na skle, čo spôsobuje jeho nepriehľadnosť. Akvárium musí byť umiestnené, samozrejme, na stabilnom podklade, aby nespadlo na zem.

Čo na dno akvária

Čo na dno akvária je individuálne, no vždy sa snažíme čo najviac priblížiť prirodzenému morskému prostrediu. Dno morského akvária preto prioritne volíme z korálovej drviny, ktorá tvorí prevažnú časť morského dna. Korálová drvina sa predáva v rôznych odtieňoch a najviac bude u pozorovateľa akvária, ako aj u jeho obyvateľov, evokovať skutočné morské prostredie.

Ako čistiť morské akvárium

Morské živočíchy sú oveľa viac chúlostivejšie na kvalitu vody v akváriu než sladkovodné a vydržia oveľa menej prehreškov majiteľov akvárií. Akvárium doma je však nenáročné na údržbu, ak viete ako na to. Na udržanie kvalitného prostredia v akváriu je najdôležitejšie ho neprepchať živočíchmi a platí pravidlo: menej je viac. Čím viac živočíchov, tým viac potravy a tým viac odpadu. Z toho vyplýva častejšie čistenie. Čistiť je potrebné aj filter, sklo a kamene. Bežné čistenie, ktoré je potrebné vykonávať každý týždeň, ako odsávanie kalu a čistenie skla, nie je náročné, no minimálne raz za pol roka by ste mali akvárium vypustiť, vyčistiť všetky kamene a vymeniť špongiu vo filtri.

Dodržte všetky spomínané rady, nezakladajte akvárium doma menšie než 200 litrov. Pomôžete tak udržať zdravú rovnováhu a prirodzený kolobeh v akváriu. Nikdy to nepreháňajte s množstvom rýb v akváriu a starajte sa o kvalitu vody. Vykonávajte testy soli, a tak zabezpečíte, že bude vaše akvárium nádherné, prekypovať životom a bude originálnym doplnkom v dome či byte.