Miesto, kde sa budete cítiť skvelo

Slovensko nie sú len Tatry

Slovensko je nádherná krajina, rozmanitá, oplývajúca mnohými prírodnými krásami, zaujímavým úkazmi. Krajina, ktorú väčšinou turisti vyhľadávajú kvôli mohutným horám, dlhým úžasným dolinám, prispôsobeným i pre nenáročných turistov a cestovateľov. Návštevníci však na Slovensku čoraz častejšie vyhľadávajú i iné možnosti rekreácie a zábavy. Nie každý je stvorený na túry a horské treky. Mnohí si chcú len oddýchnuť, opaľovať sa, kúpať sa, užiť si všetko, čo leto ponúka. Potrebujú pláž, vodu, služby, vybavenie, a to všetko v krajine, ktorá je bezpečná. To všetko Slovensko ponúka. Existujú tu mnohé lokality, ktoré spĺňajú náročné požiadavky domácej, ale i zahraničnej klientely a jednou z nich je i lokalita v oblasti Seneckých jazier.

Využite situáciu

Päť samostatných jazier, rozsah vodnej plochy až sto hektárov, kemping, hotely v blízkosti, apartmány na seneckých jazerách, zlepšujúce sa služby… to všetko sú dobré dôvody na to, aby boli Senecké jazerá vyhľadávaným letným dovolenkovým strediskom. Apartmány pri Seneckých jazerách sú lokalizované tak, že z nich máte skutočne iba kúsok nielen priamo k šírim vodným plochám ale i do seneckého akvaparku. Večer potom môžete stráviť s priateľmi v spoločenskej miestnosti, zahrať si tenis na priľahlom tenisovom kurte alebo si niečo chutné pripraviť na grile.

A čo ak vám nestačí len tých pár dní strávených na takomto skvelom mieste a chceli by ste tu tráviť dlhší čas, prípadne i podnikať? Riešenie sa ponúka samo. V meste Senec, ktoré má, mimochodom, dokonalú polohu vzhľadom na prístup z diaľnice a ktoré leží v blízkosti nielen vodných plôch, ale i lesov Malých Karpát a skutočne len na skok od hlavného mesta, sa neustále niečo buduje a stavia. A práve tu sa núka príležitosť i pre vás.

Stavajte, budujte, bývajte, investujte

Predaj pozemkov v lokalite Senec stále prebieha. Samozrejmosťou sú všetky inžinierske siete, oblasť je projektovaná do najmenších detailov. Predpokladaný je park s lavičkami, plná občianska vybavenosť. Všetko v súlade s potrebami moderného, úspešného človeka. Pozemky v Senci sú multifunkčné, môžete ich využiť na stavbu rodinného domu, prípadne na výstavbu menšej kancelárskej budovy vašej firmy.

S pozemkom v Senci získate nielen profit týkajúci sa dokonalej lokality, ktorá vás dokáže uspokojiť po všetkých stránkach, ale i príležitosť výhodne investovať do nehnuteľnosti, ktorá časom určite získa ešte na väčšej hodnote. Budúcnosť je síce neistá, ale pri kúpe pozemku v lokalite Senec sa určite nie je čoho obávať. Je to bezpochyby rozumná investícia.