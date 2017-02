Domček na strome: postavte si v záhrade sen mnohých chlapcov 3 (60%) 2 votes

Mať vlastný domček na strome je snom mnohých chlapcov. Dokonca aj tých, čo nikdy nevideli príbehy Postrach Denis, alebo seriál Simpsonovci. Mať vlastný domček na strome je pocitom slobody a dobrodružstva. Mať vlastný úkryt chce nejedno dieťa, zvoliť si na to vysoký strom je síce nie príliš ideálne riešenie naplnenia detského sna pre ustráchaného rodiča, na druhej strane, ak má dieťa dostatočne veľa rokov na pochopenie zodpovednosti a zároveň sa domčeku bude venovať, potom prečo nie? Šťastné dieťa, ktoré má odrazu starosti, aby svojpomocne riešil vystieranie nového koberca, či so sestrou naplánoval vešanie vlastných záclon, je stále lepšie riešenie dňa, akoby sa mal v domčeku ukrývať aj s predlžovačkou na nabíjačku pre tablet či notebook. Áno, dnes to bude o domčekoch na strome. Snom každého správneho chlapca.



zdroj: www.ofdesign.net

Domček na strome má mnoho známych postáv filmu

Deti, ktoré vyrastajú v rodinnom dome so záhradou, či prístupom do lesa, sa neraz v príbehoch z Európy, aj v USA, spájajú s domčekom na strome. Jednoduchá stavba postavená niekde v korune stromu, alebo len v priestoroch mimo dosah peších ľudí, no dostupná s tajným doplnkom (palicou, skrytým rebríkom, zatlačeným lanovým rebríkom a podobne.) Veď aké je to super mať svoju vlastnú nedobytnú pevnosť niekde celkom hore a vedieť sa ubrániť voči nepriateľovi? Detské hry nie sú vždy celkom nevinné, ale ani tie nevinné nemusíme vždy pokladať za krvavé. Hry na schovávačku, šiškovú vojnu a všetko im podobné sme tu mali celé storočia. Podobnú stavbu si užíva nezbedník Bart Simpson, ale aj Denis, blonďatý postrah pána Wilsona. Mal ho aj Kevin, ktorý zostal sám doma na Vianoce a po šmyknutí sa z okna po lane na ňom odstrihol obidvoch zlodejov nožnicami na kríky.



zdroj: she777.com

Ako postaviť domček na strome?

Stavba domčeka na strome je trochu viac komplikovaná, ako sa zdá. V prvom rade je nutné pochopiť, že stavba bude určená nie na bývanie, ale na zábavu. Jej obyvateľmi budú deti, ich návštevy a kamaráti. Vaše deti sa budú cítiť pyšne a hrdo, ak si môžu do svojej miestnosti pozvať návštevu a ukázať svoje zariadenie. Aj dnes, vo svete počítačov a hier má stále niečo také hodnotu. Dôležité je mať pevný strom, ktorý má silnú korunu a podľa jeho sily a veku riešte aj stavbu. Jediný použiteľný materiál je drevo. Suché a kvalitné, keďže staré a zhnité bude mať za následok pohyb, prepad a zranenia. Pre bežné domáce domčeky postačí výška 2 metre, dostupná aj pre rodiča, nepochybne hlavného staviteľa a schvaľovateľa stavby. Ideálne sú stromy, ktoré stoja blízko seba a môžu tvoriť najlepšiu možnú podporu pre základové trámy.



zdroj: http://www.sabpa.com

Tie by mali byť z pevných dosiek a na nich by malo byť postavené všetko podstatné. Pre zaistenie bezpečnosti stavby a minimálneho pohybu následne využite taktiež trámy pre steny. Ak už svojim deťom chcete niečo také postaviť, skúste použiť aj nový materiál, nie len odpad. Mnoho tatkov majstrov využije aj zvárané konštrukcie pre poistenie stavby. Najlepšie, ak sú skryté a v spodnej časti stavby, nelákajúce blesky. Ak váš strom neunesie stavbu domčeka, pomôžte si osobitným hrubým trámom. Nezabudnite mu vytvoriť základ v zemi dostatočne ošetrený pred nahnívaním a vlhkosťou zo zeme. Najlepšie zamurovanou kovovou konštrukciou o ktorú sa napevno trám priskrutkuje.



zdroj: www.ofdesign.net

Dodatočné funkcie

Skutočná fantázia vám umožní postaviť nie len stavbu pre jeden účel, ale rovno malý zábavný park. Hojdačka, či šmýkľavka je ideálna najmä pre stavby položené nízko, ideálne aj pre malé deti. Prípadne môže byť domček na strome súčasťou pieskoviska a inej aktívnej plochy na záhrade. Ideálna pre starých rodičov, stále aktívnych aj v práci s drevom, ktorí si chcú definitívne získať svoje vnúčatá ich vlastným hradom a kráľovstvom.



zdroj: www.ofdesign.net

Pri základoch výstavby svojho stromového sídla myslite na tieto pravidlá:

Strom s polomerom 20 cm je vysoké riziko. Ideálny je 40 cm a viac. Najlepšie zdravý dub, buk, či jaseň. Potrebnú silu a hrúbku nemusia dosiahnuť vôbec slivky, jablone a iné ovocné stromy. Veľká a silná čerešňa už však na takýto účel bola neraz využitá. Tvar nedosiahnete pri smrekoch a jedličkách. Smreky využijete skôr na stavby, kde si kmeňom len pomáhate a dopĺňate ho ďalšími podpornými stĺpmi priamo na zemi.

Využívajte čo najmenej oblastí, kde pribíjate klince a skrutky do stromu. Sú miesta, kde to radšej vôbec s pribíjaním nepreháňajte. Stromy cítia bolesť, no ide aj o iný dôvod. Po rokoch, kedy domček prehnije zanedbaný bez záujmu detí, ktoré si založili vlastné rodiny, a padne dole, budete možno chcieť zoťať stromy. Ako sa asi zatvári motorová píla, ktorá narazí na klince niekde, kde byť vôbec nemali? Aj na schodíky používajte najlepšie dubové dosky a pribíjajte ich poriadnymi klincami do hrubého stromu. Mať samostatný rebrík je určite super, no stráca sa v tom malá dobrodružnosť. Keď tak, skúste lanový.

Na vlastnej záhrade vám stačí domček na strome vysoký len okolo 2 metrov. Príliš vysoký sa komplikovane stavia, ale taktiež predstavuje riziko pre deti a prípadné pády.

Nezabúdajte na nátery, chránia stavbu a dovolia jej vydržať čo najdlhšie, nuž a v neposlednom rade dodajú stavbe aj ten správny look.

Strecha je po základoch stavby a zaistení bezpečnosti všetkých dielov najdôležitejšia časť stavby. Veľká streda a odtok pre vodu zaistia, že drevená amatérska stavba nebude vlhnúť. Najhoršie čo môže byť je prehnitý domček na strome, do ktorého prší a cez zhnitú podlahu zletí jedno dieťa za druhým s výšky na zem.

Počítajte s tým, že stromy sa pohybujú vekom, neustále rastú a aj ich kôra sa mení. Niektoré druhy ihličnanov nie sú vôbec vhodné na stavby tohto druhu.

Pokiaľ staviate domček blízko lesa, vystríhajte sa mojich vlastných chýb. Pokúste sa svoju stavbu zabezpečiť pred veveričkami a osami. Proti druhému votrelcovi to bude komplikované, no nezaškodí občasná kontrola situácie, nech problém s osím hniezdom neriešia deti samotné.

Aby sa večerom nekončil definitívne deň v domčeku, obzvlášť venujte pozornosť prípadnej inštalácií elektrického osvetlenia (môže sa znížiť riziko, že si deti budú chcieť svietiť sviečkami a ohňom). Už nepôjde o stopercentné dobrodružstvo na slobodného Tarzana v pralese, no dobre vyriešené svetlo (zapínateľné napríklad z domu) s obzvlášť dobre izolovanou prípojkou, ktorá chráni stavbu pred požiarom, dokáže viac než sa zdá.

Majte jasno v tom, kde staviate. Na cudzom pozemku je aj takáto stavba považovateľná za čiernu stavbu a poškodenie dreviny s možnými vážnymi následkami. V každej krajine je stavba domčeka chápaná ako malá vlastná stavba, ktorú úrady neriešia. Ak však začína naberať iné rozmery, ako rozmery nenásilnej malej drevenej stavby bez poriadneho základu, s hneď niekoľkými miestnosťami, už treba pouvažovať o jej zlegalizovaní.



zdroj: http://she777.com



zdroj: http://she777.com

Pustite uzdu fantázií

Kým doterajšie pravidlá vychádzali z osobných skúseností, to generálne pravidlo je jednoduché – využite svoju fantáziu na maximum. V celom tomto článku bolo niekoľko inšpirácií a ak sa naozaj do stavby toho svojho pustíte, dajte nám vedieť. Radi jej priebeh zverejníme na našom Facebooku.



zdroj: www.shelterness.com

Dizajn a štýl

Domčeky na strome, ktoré sa postupne stávajú viac a viac aj stavbou využívateľnou na relax a oddych dospelých, nie len detí, sa čoraz viac dostávajú bližšie k zemi a ak chýbajú stromy, vedia sa spoľahnúť aj čisto na podporné piliere. Aj na snímke vyššie si môžete pozrieť príklad veľmi peknej stavby, ktorá v blízkosti jazierka určite nebude na vylihovanie v podvečer v obklopení komárích bzučaní, no ako štýlové miesto na posedenie počas dňa je také niečo veľmi lákavé. Čo poviete?



zdroj: www.parsegallery.com

POZNÁMKA: V prípade búrky je dobré myslieť na „evakuáciu“. Domčeky na strome, pokiaľ majú vysokú polohu a kovové diely (výbavičku v domčeku nie každý rodič materiálovo ustriehne), predstavujú potenciálne nebezpečenstvo podobne, ako keby človek počas búrky visel na strome nechránený.