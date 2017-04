Dáte si záležať na osvetlení? Váš domov to určite spríjemní

Ohodnoť článok

Osvetlenie patrí medzi základné vybavenie bytu. Trh v súčasnosti disponuje širokou ponukou rôznych svietidiel, ktoré zachovajú najnovšie trendy moderného bývania. Každý interiér sa dá veľmi jednoducho a rafinovane oživiť rôznymi dizajnovými lustrami a lampami.

Rady a tipy

Svetlo by v prvom rade malo byť praktické, v druhom rade však nápadité a originálne. Pri výbere je dôležité, kde bude svetlo umiestnené. Do tmavých miestností s množstvom nábytku a doplnkov sa hodí skôr jednoduché alebo bodové osvetlenie. Ak ide o priestorovo väčší a vzdušný obývací priestor s vysokými stropmi, môžete si dovoliť výraznejší a dlhší závesný luster. Keď sa navyše zvolí v zaujímavých farebných kombináciách, stane sa dominantným prvkom v miestnosti.

V spoločenských priestoroch je najviac vhodné voliť svetlo kryté tienidlom, aby sa žiarovka nepríjemne neodrážala v oknách, zrkadlách a obrazovke televízoru. V prípade potreby sa môže okrem lustrov využiť tiež svetlo zo stojacích a stolných lámp, ktoré sa vyrábajú z najrôznejších materiálov. Vždy sa musí vybrať taká lampa, ktorá najlepšie zapadne k ostatnému vybaveniu bytu. Honosný luster sa napríklad veľmi dobre kombinuje s rustikálnym nábytkom. Do spálne sa hodia menšie nástenné svetlá, ktoré vytvoria príjemné prítmie a do pracovne sú zas vhodnejšie väčšie svetlá s bielymi LED žiarovkami. Každá miestnosť si vyžaduje to svoje. Je dobré sa preto riadiť jednoduchými pravidlami, ktoré odporúčajú interiéroví dizajnéri.

Dizajnéri odporúčajú