6 šikovných rád, čo urobiť hneď po presťahovaní sa do nového bytu

Sťahovanie do nového bytu alebo domu so sebou prináša nekončiaci prúd činností, zoznamov toho, čo musíte urobiť, vybaviť, premiestniť, upraviť, zbaliť, vybaliť a dokončiť. Aby sme vám sťahovaciu „habaďúru“ aspoň trochu uľahčili, pripravili sme pre vás zoznam vecí, ktoré by ste mali absolvovať, aby ste mali v poriadku všetky byrokratické záležitosti ohľadom vašej novej trvalej adresy. Samozrejme, okrem toho, že vám radi pomôžeme s celým otravným presťahovaním, čo pre nás bude hračka a pre vás asi tak o 100% menej stresu…

Sťahovanie na nové miesto, ktoré sa má na dlhé roky, možno na celý život stať vaším novým domovom je vždy radosť, ale prináša so sebou aj veľa starostí. Plánovaných i nepredvídateľných. Aby ste sa vyhli prípadným problémom, odporúčame vám ihneď po nasťahovaní začať riešiť tú najnepríjemnejšiu časť: nové doklady a otravné behanie po úradoch. Nikto z nás ich nemá rád, ale verte nám, čím skôr všetko vybavíte, tým viac času vám ostane na dolaďovanie vášho nového domova. Načo všetko by ste nemali zabudnúť ihneď po presťahovaní?

Nahláste zmenu vášho trvalého bydliska, je to povinnosť!

Vbehnite priamo na mestský alebo obecný úrad. Do tašky si pribaľte občiansky preukaz, list vlastníctva (originál), potvrdenie s podpisom vlastníka bytu/budovy o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt.

Nezabudnite na zdravotnú a sociálnu poisťovňu

Do vašej zdravotnej poisťovne zoberte potvrdenie o trvalom pobyte a riadne zmenu oznámte. Zmenu povedzte aj vášmu zamestnávateľovi, aby mohol túto informáciu oficiálne posunúť Sociálnej poisťovni. Ak ste SZČO, na oznámenie máte presne 8 dní, potom nasleduje pokuta, takže rozhodne neotáľajte!

„Úsmev, prosím!“ alebo zase nový občiansky preukaz

Pre nový občiansky si skočte na príslušné riaditeľstvo Polície. Je vždy lepšie si preukaz vybavovať osobne. Na podanie žiadosti máte až 30 dní odo dňa zmeny trvalého pobytu, ale na vydanie sa čaká, takže čím skôr žiadosť podáte, tým skôr ho budete mať v rukách.

Elektrina, plyn a koncesionárske poplatky

Prepisy užívateľa elektriny je najrýchlejšie uskutočniť telefonicky. Budú od vás požadovať základné identifikačné a kontaktné údaje, číslo a stav elektromera a zákaznícke číslo. Prepis odberného miesta plynu sa uskutočňuje osobne v ktoromkoľvek zákazníckom centre SPP. Koncesionárske poplatky môžete vybaviť elektronicky cez https://uhrady.rtvs.sk

Dane, dane a dane

Od povolenia vkladu do katastra nehnuteľností máte presne 30 dní na to, aby ste sa prihlásili na príslušnom mestskom úrade ohľadom dane z nehnuteľnosti. Pripravte si sebou kúpnu zmluvu a list vlastníctva.

Komunálny odpad

Možno si vzdychnete, ale aj táto položka je dôležitá. Do 1 mesiaca je platiteľ poplatkov povinný nahlásiť zmenu pobytu príslušnému miestnemu úradu. Všetky skutočnosti musíte doložiť príslušnými dokladmi.

Pri vybavovaní príslušných dokladov platí staré, ale overené: čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra…

