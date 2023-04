Baktérie do jazierka sú dôležitou súčasťou. Prečo ich používať?

Možno si budete hovoriť, že baktérie sa vyskytujú iba v laboratóriách a podobných inštitúciách, ale to nie je tak úplne pravda. Tieto mikroorganizmy totiž nájdete takmer kdekoľvek okolo vás. Ide o neviditeľné jednobunkové organizmy, ktoré môžu byť až prekvapivo prospešné, teda pokiaľ im zaistíte dobré podmienky. Napríklad v prípade jazierka sú baktérie nevyhnutné na udržanie biologickej rovnováhy.

Premeny dôležitých látok

Baktérie do jazierka môžu byť veľmi užitočné hlavne v látkových výmenách dusíka a fosforu. Tieto prvky sú totiž kľúčové pre rast rias a rastlín, ktoré sú naopak zásadné pre tvorbu vodných ekosystémov. Špeciálne baktérie potom dokážu premeniť dusík z organických zlúčenín na amoniak, a ten potom môžu riasy a ďalšie vodné rastlinky použiť na rast. Okrem toho baktérie rozkladajú aj organický materiál hromadiaci sa na dne vášho jazierka.

Ktorým baktériám sa vyhnúť?

Rozkladom odpadu tiež dochádza k uvoľneniu živín, čím je opäť podporený rast vodného ekosystému. To však neznamená, že do svojho jazierka môžete nasypať prakticky akékoľvek mikroorganizmy. Existujú aj škodlivé baktérie, ktoré sa vo vode môžu neplánovane nachádzať. Objavujú sa hlavne v okamihu, kedy je voda znečistená odpadovými látkami alebo inými nečistotami. Aj preto sa oplatí jazierko udržiavať v čistote a pravidelne odstraňovať všetok nežiaduci odpad.

Kde baktérie nakúpiť?

Baktérie do ČOV a do jazierka by ste v žiadnom prípade nemali nakupovať u nepreverených predajcov. Vždy sa radšej obráťte na špecializovaný elektronický obchod, kde si z pohodlia svojho domova vyberiete baktérie vhodné do vašich podmienok. Navyše tu máte istotu kúpy kvalitného produktu, ktorý odstraňuje zápach a nežiaduce penenie. Okrem toho podporujú fungovanie vodných ekosystémov, a dokonca dokážu predĺžiť životnosť domácej čističky odpadových vôd.

Pokiaľ ste doteraz nevyskúšali baktérie do jazierka, potom by ste sa tak mali urobiť. Ide totiž o skvelý spôsob, ako podporiť rast rastlín a ako vodu zbaviť nečistôt.

Zdroj obrázku: WhiteYura / Shutterstock.com

