Dôvody, prečo ťa podvedie

Ohodnoť článok

Prečo ťa podvedie: Podľa štúdií podvedie počas manželstva 60% mužov a 45% žien. Aféra ovplyvní asi tretinu všetkých dvojíc. Medzi dôvodmi figurujú veci ako nuda, týranie, či „mladosť a pochabosť“.

„Záletníci“ vyznali svoje pocity na sociálnej stránke AskReddit, kde odpovedali na otázku „Ak niekto z vás podviedol svojho partnera, viete povedať, prečo?“ O svoj príbeh sa podelilo takmer 2000 ľudí.

Najpopulárnejšia odpoveď znela „Logiku za tým nehľadajte.“

„Mal som 17 a nahé dievča na posteli mi povedalo ‚Poďme mať sex‛. Nebolo to správne, ale nebol som pri zmysloch.“„Bol som nadržaný,“ napísal používateľ Loganbad101.

TIP redakcie: Young boy z Afriky, zábava pre bohaté Európanky

Používateľ SombraBlanca sa priznal, že sa s priateľkou pomaly, ale isto vzďaľovali a už z nich boli len spolubývajúci, ktorí sa sem-tam milovali. Zdôveril sa s tým kolegyni a niekoľko týždňov flirtovania zavŕšili nocou strávenou na hotelovej izbe. „Pri spomienke na priateľku som sa cítil hrozne, ale už vtedy mi bolo jasné, že to s nami nikam nevedie. Na druhý deň sme sa rozišli a o podvode som jej nikdy nepovedal. S kolegyňou sme randili ešte dva roky.“

Mnohí ľudia sa podelili o skúsenosť s partnermi

Titsmacintosh píše, že jej 16-ročné manželstvo sa rozpadlo, pretože sa s manželom nemilovali. Ten pred skutočným sexom uprednostnil pornografiu. „Sex sme mali asi každých 10 alebo 12 mesiacov. Okrem toho medzi nami nebol fyzický kontakt. Ani objatia, bozky, či držanie sa za ruky. Nemohla som takto žiť.“ Manžel jej povedal, nech si nájde priateľa, no vzápätí sa jej vysmial, že by ju aj tak nikto nechcel. „Chcel. Našla som si niekoho a s tým aj odvahu ukončiť manželstvo plné fyzického násilia a sexuálnych i finančných problémov. Bolo podvádzanie správne? Nie. Ale sexuálny život partnerov by nemal stáť na rozhodnutí jedného z nich. Bála som sa, bola som na dne.“

Užívateľka Lunanublado si vzala svoju školskú lásku. Po čase však zistila že je medzi nimi mnoho neprekonateľných rozdielov a že majú úplne odlišný pohľad na život. Zblížila sa s kolegom, s ktorým si v opitosti vyznali vzájomné sympatie. Keď sa jej manžel pre prácu presťahoval o 300 kilometrov ďalej, dali sa dohromady. „Ľutujem, že som ho podviedla. Zožiera ma, že som takého niečoho schopná. Ale potom si poviem, že ľudia občas veci pokašlú a že každý je schopný zmeny.“

Väčšina ľudí teda priznala, že podvádzanie ako také ľutuje, no svoje konečné rozhodnutie nie.

Zdroj: www.independent.co.uk

Prečítajte si tiež:

Playboy bude mať prvý krát na titulke moslimku v hidžábe

Comments

comments