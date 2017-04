Inteligentné prsné pumpy od Willow sa mamičkám vmestia do podprseniek

Ohodnoť článok

Inteligentné prsné pumpy už nie sú ničím nezvyčajným, no najnovší výrobok výrazne zmierňuje starosti mamičiek s večným držaním prístrojov či pripájaním sa na zdroj energie počas odsávania. Pumpy od firmy Willow sú vlastne dva samostatné košíčky s motorčekmi, ktoré si ženy môžu vsunúť do materských podprseniek a pokojne vykonávať iné činnosti. Už nemusia iba sedieť a čakať, kým sa odsávanie skončí. Na svetovom veľtrhu CES sa objavila novinka s jednoduchým ovládaním. Zariadenie je na dotyk veľmi jemné a pri priložení na hrudník cez oblečenie (z hygienických dôvodov sa nedajú skúšať inak) vôbec netlačilo.

A nevyzerajú tak hrozne ako iné odsávačky na trhu

V dvoch košíčkoch tvaru slzy poháňajú pumpy prekvapivo tiché motorčeky, hoci v hluku výstavného komplexu takýto nežný zvuk veľmi ľahko zanikne. Odsávačky sa vkladajú do košíčkov materských podprseniek, spúšťajú sa tlačidlami a intenzita odsávania sa ovláda tlačidlami so šípkami smerujúcimi nahor a nadol. Originálny je predovšetkým dizajn výrobku od Willow. Poskytuje voľnosť ženským rukám, ktoré tak môžu napríklad ťukať do klávesnice či variť v kuchyni. V porovnaní s inými inteligentnými pumpami, ktoré vyzerajú buď mätúco alebo doslova desivo, pôsobí predstavovaná novinka relatívne nenápadne a oveľa modernejšie.

Len čo sa do vymeniteľného vrecka začne liať mlieko cez jednosmerný ventil, Willow spustí sledovanie objemu tekutiny a informáciu pošle do partnerskej aplikácie (nateraz s podporou pre iOS, v budúcnosti aj pre Android). Mamičky tak vedia, koľko mlieka sa im tvorí a aké zásoby si potrebujú pre svoje deti urobiť.

Každé vrecko má obsah asi 118 ml a dá sa uložiť do chladničky. V prípade potreby možno vrchnú časť odstrihnúť a mlieko naliať do dojčenskej fľaše. Každá pumpa sa dá ľahko otvoriť a ovládanie je veľmi jednoduché. Mamičky sa relatívne rýchlo a bez potreby vysvetlenia naučia prístroj zapínať, nastavovať aj vyberať vrecká s mliekom. Jednoduchosť je veľmi príjemným detailom s ohľadom na skutočnosť, že novinka, ktorej úlohou je zmierniť stres každodenného života matiek, by nemala pri svojom používaní spôsobovať ďalšie starosti.

Pri cene 429 dolárov za pár nie je výrobok od Willow vôbec lacný. Spoločnosť však tvrdí, že cena je porovnateľná s inými mechanickými odsávačkami na trhu. Pre vyčerpané mamičky, ktoré nemajú čas na odsávanie svojho mlieka alebo chcú mať prehľad o jeho objeme, môže byť Willow užitočnou investíciou. Výrobok by sa mal dostať na trh už tento rok na jar.

