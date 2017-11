Viete, koľko skutočne stojí lacné oblečenie Ohodnoť článok Ohodnoť článok

„Spomaľ, máš privysokú rýchlosť…,“ to rozhodne nie je hymna dnešného módneho priemyslu. Ten dupe na plyn a z plného hrdla kričí: „Viac a viac a viac!“

Výpredaje všade naokolo. Treba uvoľniť miesto pre novú kolekciu. A o mesiac znovu. A znovu. Dnes kvetinky, zajtra prúžky, pozajtra káro. Tyrkysovú vyhoďte, už letí purpurová. Zvonové nohavice sú nonsens, tri týždne totálne OUT, okamžite nasaďte skinny džínsy. A k tomu toto tričko za 5 eur. Vlastne radšej rovno dve. Potom dostanete tretie zdarma k tomu. Výhodný bonus len pre vás.

Ako je ale možné, že toto tričko stojí len 5 eur?

hypotéza : Módny gigant je filantrop, ktorého šľachetné úmysly sa odrážajú práve v ľudových cenách.

: Módny gigant je filantrop, ktorého šľachetné úmysly sa odrážajú práve v ľudových cenách. hypotéza: Módny gigant si to môže dovoliť, pretože presunul výrobu do krajín s lacnou pracovnou silou, nedodržiava ekologické štandardy a predáva tričko zase tam, kde sú ceny vyššie.

Hypotézu o filantropii tentoraz odložme bokom, treba sa pozrieť pravde do očí.

Obchodníci predávajú najnovšie módne trendy za veľmi nízke ceny a spotrebitelia tak nakupujú viac, než potrebujú. Táto nadmerná spotreba má však svoju skrytú cenu, a tú platí životné prostredie a pracovníci v textilných fabrikách.

Bavlna je plodina, ktorá má svojich prirodzených škodcov. Aby sa predišlo veľkým stratám, pri jej pestovaní sa používajú toxické postreky. Tie však ničia nielen škodcov, ale i samotnú bavlnu, ktorej vlákna sú vplyvom pesticídov oslabené. Už tu začína budúce tričko strácať na kvalite. Nehovoriac o celkovom dopade na životné prostredie, keďže vplyvom poveternostných podmienok sa pesticídy veľmi jednoducho dostanú aj za hranice bavlníkových polí.

V závere prechádzajú vlákna bavlny procesom farbenia. Karcinogénne azofarbivá, ťažké kovy, ftaláty, formaldehyd – to všetko sa dostane spolu s tričkom až k spotrebiteľovi. Niektoré látky je možné z trička odstrániť po pár vypratiach. Práve tie karcinogénne v ňom však zostávajú navždy. Jedno lacné tričko tak môže svojmu majiteľovi spôsobiť nemalé zdravotné problémy

Čo s tým

Stretli ste sa už s pojmom slow fashion? Je protipólom k fast fashion, kde cieľom je predať čo najviac oblečenia čo najviac ľuďom, samozrejme čo najrýchlejšie. Naproti tomu slow fashion nás núti zastaviť sa, no predovšetkým zamyslieť sa.

Kto vyrobil tento kus oblečenia? Mal dobré pracovné podmienky? Aká je kvalita oblečenia? Boli použité neškodné materiály?

Človek v skutočnosti nepotrebuje plné skrine lacného fast fashion oblečenia. Stačí vlastniť niekoľko kvalitných kúskov, ktoré si starostlivo vyberie, s prihliadnutím na svoju osobnosť, ale i životné prostredie.

Slow fashion oblečenie je vyrábané z kvalitných, zdraviu neškodných a trvácnych materiálov. Takáto výroba vyžaduje viac času a je finančne náročnejšia, čo sa samozrejme odrazí aj v konečnej cene produktu. Pri troške zamyslenia však človek zistí, že v skutočnosti urobil obchod storočia.

Vlastní totiž kúsok, ktorý:

vydrží niekoľko rokov,

nespôsobí na pokožke alergické reakcie,

bol vyrobený férovým spôsobom, bez vykorisťovania ľudí, nezaťažujúc matičku Zem.

Kedysi malo eko bio oblečenie veľmi jednoduchý dizajn. Aby sa zachovali zdraviu neškodné vlastnosti, oblečenie sa nefarbilo. Neskôr šikovní ľudia prišli na to, ako farbiť oblečenie šetrným spôsobom a otvorili tak bránu do sveta divov.

Presvedčte sa sami

Aj na Slovensku máme svoje eko lastovičky. Napríklad Dedoles, ktorého výnimočné portfólio nemá jediný produkt, ktorý by akýmkoľvek spôsobom ubližoval ľuďom alebo prírode. Ako hovorí Jaroslav Chrapko, zakladateľ: „Nie je nám to jedno… Dedoles je tu pre generáciu ľudí, ktorým záleží na kvalite toho, čo nosia a nie je im ľahostajná budúcnosť našej planéty.“

Ich ponuka je založená na kvalitných a udržateľných kúskoch, akými sú napríklad známe 3D tričká, ocenené certifikátom Oeko-tex 100 a farbené špeciálnymi organickými farbivami. Voda použitá počas ich výrobného procesu sa pomocou unikátneho systému čistenia, obohatená o kyslík, vracia znovu do obehu. Tak sa ušetrí až 3,8 milióna litrov vody ročne. Navyše Dedoles je dôkazom toho, že eko rozhodne nie je nuda. Ich neuveriteľne živé a originálne motívy na tričkách stoja naozaj za to!

A čo hovoríte na tieto konopné vegan tenisky Bohempia? Sú certifikované organizáciou PETA, vyrobené bez použitia živočíšnych materiálov z funkčnej konopnej látky. Majú kaučukovú podrážku a ortopedicky tvarovanú korkovú vložku. Konope je známe svojimi výbornými izolačnými a antimikrobiálnymi vlastnosťami, dlhou životnosťou, priedušnosťou a protiplesňovými účinkami.

Krásny príklad toho, že aj EKO môže vyzerať fantasticky!

O odvrátenej stránke módy sa diskutuje ešte stále nedostatočne. To však neznačí, že problémy neexistujú. Týka sa to nás všetkých. Pretože práve pre nás to rýchle, lacné, nezdravé a nekvalitné fast fashion oblečenie vyrábajú. A my sme tí, čo to môžu zmeniť. Ukázať módnemu priemyslu, že je aj iná cesta.

Napríklad tým, že vystúpime zo začarovaného kruhu a začneme sa zaujímať o to, čo nosíme a kupujeme. Naša Zem potrebuje ľudí, ktorí uvažujú zodpovednejšie a vyberajú si zdraviu prospešné produkty, vyrábané s ohľadom na prírodu.

Začnite už dnes – vyskúšajte si ten rozdiel na vlastnej koži! Nájdite svoj jedinečný kúsok na stránke www.dedoles.sk.

