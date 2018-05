Toto sú príznaky, že vás priateľ je vo vzťahu emocionálne týraný – a ako mu viete pomôcť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Domáce násilie rôzneho druhu postihuje každú štvrtú ženu a každého šiesteho muža. Je teda pravdepodobné, že sa to týka aj niektorého vášho priateľa, alebo sa do podobnej situácie dostane v budúcnosti.

Podľa Katie Hood, generálnej riaditeľky nadácie One Love Foundation, môže byť mimoriadne ťažké povedať, či je niekto v nezdravom vzťahu, pretože zvyčajne robí všetko preto aby to zakryl.

Nadáciu One Love Foundation založila Sharon Love po tom, čo jej dcéru zabil jej bývalý priateľ, v roku 2010. Mesiace po tragickej smrti si Sharon uvedomila, že keby niekto poznal skoré príznaky dcérinho týrania, mohol by jej život zachrániť.Nadácia teraz vzdeláva ľudí o zdravých vzťahoch a pomáha ľudom, ktorí sú v tých nezdravých.

Katie prezradila, že ľudia, ktorí bývajú vo vťahu týraní, často postuju na sociálne média fotky o tom akí sú šťastní, zatiaľ čo doma trpia: ,,Všetky násilne vťahy začínajú ako najlepší vzťah v akom ste kedy boli a keď sa to zmení, je ľahké sústrediť sa na to, aké to bolo pred tým a snažiť sa to vrátiť. Ako som povedala to, že je niekto vo vzťahu týraný, zistíte pomocou niekokých príznakov.“

Vyhýbanie sa rodine a priateľom

Prvým znakom je izolácia a zmeny v správaní vášho priateľa. Začne sa vyhýbať priateľom a rodine. Svoj čas trávi s partnerom.

,,Už viac nerobia veci, ktoré majú radi, alebo sa nestretávajú s blízkymi priateľmi. Môže to byť aj náhle presťahovanie sa s partnerom do iného mesta alebo na iné miesto, ktoré nedáva zmysel, vzhľadom na predošlé ciele vášho priateľa,“ hovorí Katie.

Ak je váš priateľ emocionálne týraný, je v podstate kontrolovaní, vysvetľuje. Pravdepodobne cítia, že stratili kontrolu nad vlastným životom a väčšinu času sa cítia veľmi zmätení.

,,Človek, ktorý zažíva emocionálne týranie môže mať nižšie sebavedomie, čo spôsobuje, že sa podľa toho aj správa, aj keď to pred tým bolo inak. Ak si všimnite, že váš priateľ, ktorý bol pred tým spoločenský typ začne byť zrazu utiahnutý alebo neprítomný, môže to byť znakom toho, že niečo nie je v poriadku,“ hovorí Hoodová.

Nemá právo sa sám rozhodovať

Môžete si všimnúť, že sa váš priateľ na všetko najprv musí opýtať svojho partnera, vypýtať si povolenie. Môže byť pre neho problém plánovať niečo bez neho. Alebo vám náhle zruší dohodnuté stretnutie. Toto sú všetko príznaky, že vášmu priateľovi je upierané právo vlastného rozhodovania.

Ak je vzťah vášho priateľa nestabilný, aj to môže byť ďalším znakom, že niečo nie je v poriadku.

Bezpodmienečná podpora je najlepšie čo môžete ponúknuť

V každej takejto situácií je ťažké vedieť ako sa zachovať. Možno si myslíte, že najlepšie je zasiahnuť no Katie tvrdí, že je veľmi dôležité nechať rozhodnutie na vašom priateľovi. Na vás je poskytnúť mú bezpodmienečnú podporu, rozprávať sa s ním a klásť mu otázky bez toho aby boli príliš invazívne, aj keď je to ťažké.

,,Je dosť možné, že váš priateľ na vaše otázky neodpovie alebo zamietne akékoľvek vaše obavy, no je veľmi dôležite aby ste ich nenútili počúvať vás. Diktovaním a prikazovaním vášmu priateľovi budete len napodobňovať správanie jeho partnera. Najdôležitejšie je podporiť ho a dať mu najavo, že s vami môže o všetkom hovoriť.“

Navrhovať mu aby svojho priateľa opustil nie je zrovna najlepšie. Po rozchode býva obeť v najväčšom nebezpečí. Ak sa skutočne domnievate, že je váš priateľ v bezprostrednom nebezpečí, mali by ste kontaktovať políciu.

Konverzácia je najlepší nástroj, ktorý máte k dispozícii a nakoniec sa vám váš priateľ otvorí o tom, čo sa deje. Medzitým môžete byť v kontakte s jeho ostatnými priateľmi a rodinou aby ste zistili, čo o danej situácii vedia oni. Možno prídete na to, že majú rovnaký názor ako vy a môžete pracovať spoločne, aby ste ochránili svojho priateľa pred ďalším ublížovaním.

,,Neopúšťajte svojho priateľa, aj keď ste frustrovaný, že vás nepočúva. Potrebuje vás viac ako kedykoľvek predtým,“ dodáva Katie.

Čítajte tiež:

Zdroj: https://www.independent.co.uk/life-style/love-sex/signs-friend-emotionally-abusive-relationship-a8341561.html