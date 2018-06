Tip na pondelok: oslávte svetový deň piknikov Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Vedeli ste, že v pondelok je medzinárodný deň piknikov? Piknik je obľúbeným spojením dobrého jedla, pitia, priateľov a relaxu pod šírim nebom. Outdoorové stolovanie na deke majú radi všetci bez rozdielu veku. Chuťové poháriky piknikujúcich však už rovnaké byť nemusia. Trápite sa, aké pitie pribaliť do piknikového koša, aby ste vyhoveli všetkým? Máte kamarátky, ktoré si strážia líniu a odmietajú kalorické nápoje alebo chcete vyskúšať niečo nové? Nápojov s nízkym alebo nulovým obsahom kalórií je v ponuke stále viac.

Možností, čo zbaliť do piknikového koša na pitie, je neúrekom. Od limonád a kolových nápojov, ľadových čajov a káv, cez ovocné šťavy a nápoje, až po ochutené alebo čisté minerálky. Hlavne minerálne vody prídu vhod ak budete popri „piknikovaní“ aj športovať, vypotené minerály treba telu vrátiť späť. Ponuka trhu ale nikdy nie je dosť široká na to, aby výrobcovia neprišli s nejakou novinkou. Zdravý životný štýl sa totiž týka nielen jedla, ale aj pitného režimu. Ak ste fanúšikom tradičných nápojov, s plnou chuťou cukru, doprajte si čo máte radi, samozrejme s mierou. Sú však aj možnosti ako pribaliť so sebou aj nápoje, ktoré sú čo sa kalórií týka o niečo „ľahšie“. Aj tento rok pribudli do obchodov nápojové novinky, ktoré sa k slnku, deke a ľahkému jedlu perfektne hodia.

Bez cukru a kalórií

Light, zero, bez cukru, sugar free, diétne či nekalorické – to sú prívlastky nápojov, s ktorými sa na trhu bežne stretávame. Zaujímali ste sa, čo sa pod týmto pojmom skrýva? Podľa európskych nariadení by takto označené nápoje mali obsahovať menej ako 0,5 g cukru na 100 ml. Z pohľadu energetickej hodnoty ide o tie nápoje, ktoré majú najviac 4 kcal na 100 ml. Rozdiel v nápojoch robí použité sladidlo. Kým sa tradičné nápoje sladia cukrom z cukrovej repy, trstiny alebo kukurice, ktorý má 4kcal na 1g, nekalorické nápoje sú bez cukru a majú nulový obsah kalórií.

Chuť na sladké uspokoja rovnako

Nekalorické sladidlá sa využívajú na vytvorenie sladkej chuti bez kalórií už viac ako sto rokov. Ich najdôležitejší prínos je v tom, že aj diabetici si môžu užívať sladkú chuť a nič neriskujú. Druhý dôležitý rozmer je, že tí z nás, ktorí si chcú strážiť príjem energie, nemusia pri nápojoch s náhradnými sladidlami rátať kalórie – nemajú totiž prakticky žiadne. Jednou z najznámejších je aj stévia, rastlina pôvodom z Južnej Ameriky, ktorou nás naučili sladiť zdravé trendy posledných pár rokov.

Všetky tieto náhrady cukru majú jedno spoločné – sú bez kalórií, ale sladkú chuť si zachovávajú. Kým mozog nevie rozlíšiť medzi chuťou cukru a sladidla, jazyk áno. Práve preto sa snažia výrobcovia používať sladidlá tak, aby boli chuťovo čo najviac podobné svojej tradičnej, cukrovej verzii. Či už na najbližší piknik zvolíte svoje obľúbené nápoje vyrobené podľa tradičnej receptúry, alebo vás oslovili benefity tých nových, hlavne si užite príjemnú spoločnosť rodiny a priateľov a krásne počasie v prírode.

