Tieto mimoriadne pocity zažívate iba ak ste empatický človek

Empatia „schopnosť vcítiť sa do pocitov, konania inej osoby, vcítenie.“ Inými slovami, empatický človek sa dokáže pozerať na veci aj cudzími očami. Neviete či ste jeden z nich, alebo vás táto téma len zaujíma? Tieto pocity vás to povedia, žažívajú ich totiž ľudia, ktorí sú empatickí.

Žažili ste nevysveliteľnú potrebu opustiť miestnosť

Boli ste už súčasťou rozhovoru či párty, kedy ste mali pociť, že by ste radšej nechali katapultovať? Tento nepríjemný pocit môže znamenať, že beriete bolesť iných na seba, či už fyzickú, duševnú alebo emočnú. Ak oni cítia úzkosť, cítite ju aj vy. Takže nie je prekvapením, že by ste chceli od toho všetkého utiecť.

Viete ak skupinová udalosť skončí katastrofou

Je to preto, že vycítite atmosféru miestnosti ešte pred tým, než ostatní vyhodnotia čo sa deje. Cítite v kostiach, či daná udalosť bude dobrým zážitkom, alebo vyčerpávajúcou skúsenosťou.

Cítite sa ako by ste boli vo vašej obľubenej televíznej relácii

Empatickí ľudia často cítia všetko, čo pozerajú a zažívajú, ako keby sa to naozaj dialo.

Fyzicky cítite váhu celého sveta

Necítite bolesť len priateľov či televíznych hrdinov, ale celého sveta. Máte pocit, že to čo sa javí ako kolektívna bolesť, zasahuje celú planétu a vy túto skúsenosť rezonujete. Doprajte si masáž.

Máte pocit, že vidíte skutočný potenciál ostatných

Vidíte čo sa skrýva pod maskou, a ste neoceniteľným zrkadlom, ktoré pomáha ľuďom pripomínať ich dary a silné stránky jednoducho tým, že odzrkadľujete to, čomu ste svedkami a čo viete, že je pravdivé. Dajte si pozor aby vám to nestúplo do hlavy.

Cítite sa ako chodiaci detektor lží

Viete okamžite povedať, kedykoľvek niekto klame alebo sa správa neústupne. Môže to byť ako veľké bremeno, ale ak to správne využijete, budete sa môcť ubezpečiť, že nikto nepríde do vášho života s ničím iným ako láskou.

Cítite potrebu skrývat svoje pocity

Irónia však? Empatickí ľudia radšej nepovedia čo si skutočne myslia, aby tak neublížili ostatným. Jednoducho majú pocit, že nie je bezpečné aby hovorili úplnu pravdu.

