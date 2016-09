Ohodnoť článok

Svetový deň vegetariánov sa oslavuje už od roku 1987, pričom ho na Slovensku môžete nájsť v kalendári práve 1. októbra. Aj napriek tomu, že dodnes nebolo zistené, či ide o metódu prospešnú pre naše telo, odporúča sa ako životný štýl, filozofia ale aj liečebná metóda. Jedno je však isté. Ak sme vegetariáni, skonzumujeme oveľa viac ovocia a zeleniny.

Pôvod a príčina vegetariánstva

Napriek tomu, že sa vegetariánsky deň uzákonil už v roku 1987, vegetariánstvo siaha až do starovekej Indie, odkiaľ sa rozšírilo prostredníctvom náboženstiev ako zdravý spôsob života. Medzi náboženstvá v ktorých najčastejšie započujete niečo o vegetariánstve patrí najmä budhizmus ale aj hinduizmus. Nefunguje to však presne tak ako to je v náboženstve popísané. Ak prestanete jesť mäso, nečakajte okamžitý efekt. Vedci však zistili, že sú vegetariáni menej náchylný na zhubné ochorenie. To však pripisujú aj samotnému faktu, že sa vegetariáni snažia zo svojho jedálnička vylúčiť cukry, ktoré nahrádzajú pohybom, ale aj zdraviu škodlivých slastí ako sú cigarety, alkohol či kofeín.

A aj keď tu hovoríme celý čas o zdraví, väčšina ľudí pristúpila k takémuto radikálnemu stravovaniu najmä kvôli láske. Nie, že by im mäso nechutilo, no láska k zvieratám je u nich podstatne vyššia ako potreba konzumovať svojich priateľov. Už len samotná predstava, že sa mu na jeho tanieri objavila nemá a nevinná tvár je dostatočne silná na to, aby po takýchto jedlách nesiahli. To však neznamená, že nemôžu jesť iné živočíšne produkty ako syry, mlieka či bryndzu.

Prečo nevyužiť svetový deň vegetariánov pre svoje zdravie? Skúste zaexperimentovať a práve v tento deň si odrieknite mäso. Uvidíte, že sa aj z bezmäsitých jedál dokážete najesť a možno vás oslovia natoľko, že sa stanete aj vy vegetariánom.

