Usmejte sa! Pýtate sa prečo? Nemáte na to zatiaľ žiadny dôvod? Tak to spravte len tak alebo preto, že je dnes svetový deň úsmevu.

Svetový deň úsmevu sa oslavuje už od roku 1999, pričom hlavným iniciátorom uzákonenia tohto sviatku bol umelec Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 ako prvý vytvoril smajlíka. Každý z nás pozná žltý kruh s úsmevom, ktorý je symbolom šťastia, radosti či dobré úmyslu. Tento deň je preto určený nie len na usmievanie sa, ale aj na uskutočňovanie dobrých skutkov.

Heslo tohto dňa znie: Vykonaj dobrý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu. (Do an act of kindness. Help one person smile.)

A ak ste ešte stále nenašli dôvod na úsmev, tak ním urobíte niečo pre svoje zdravie. Na to, aby ste sa usmiali potrebujete zapojiť do práce až 17 svalov. Úsmev znižuje riziko infarktu a posilňuje imunitu. Navyše je dokázané, že úsmev je najlepšie identifikovateľný výraz aj na diaľku. Možno ho rozoznať až z neuveriteľných 45 metrov. Preto sa usmejte a možno zaujmete svojho budúceho princa.

🙂

