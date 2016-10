Ohodnoť článok

Vo Florencií sa v roku 1931 na Európskej konferencií ekológie ustanovil Svetový deň ochrany zvierat. Cieľom tohto sviatku je pozerať sa na zvieratá ako na živé bytosti, a teda by sme s nimi mali zaobchádzať naozaj citlivo. Tento deň však môžete poznať aj pod iným názvom a to Deň za oslavu života zvierat.

Dávajú nám viac ako si myslíme

Človek si častokrát ani neuvedomuje, koľko výhod mu prinášajú zvieratá. Ak sa však zamyslíme, väčšina produktov obsahuje nejaký ten živočíšny produkt. A aj keď sa väčšina z nich dá nahradiť (čo nám dokazujú najmä vegáni). Koľkí z nás však obľúbené suroviny ako mlieko či vajíčka nahrádzajú? Používame ich pri varení i pečení a v našom jedálničku si zaslúžili neodmysliteľné miesto.

To však nie je jediná vec, prečo by sme si mali zvieratá vážiť. Určite ste už počuli, že sa zvieratá používajú pri terapeutických liečbach. Pre niekoho je vodiaci pes neodmysliteľnou súčasťou jeho života, a tak mu život nie len obohacuje lojalitou a láskou, no denno-denne mu uľahčuje bežné činnosti. Pes nám stráži dom, mačka chytá myši. A samozrejme nemôžeme zabudnúť na lásku a radosť, ktorú zažívame, keď sa naše domáce zviera stalo súčasťou našej rodiny. Svetový deň ochrany zvierat im preto zaslúžene patrí.

