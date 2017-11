Sú metalisti tí „drsňáci“, ktorých sa treba báť Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Nebudeme vás držať v napätí. Odpoveď je: nie, netreba. Sú to ľudia, ktorí svoj životný štýl a presvedčenie prejavujú pre niekoho možno nápadnejšie. Svoje názory neskrývajú a vedia si ich aj odôvodniť. Častokrát sú citlivejší. Dokonca sa hovorí, že vyznávači metalu, či tvrdého rocku majú vyšší emocionálny kvocient, lebo vedia hudbu, a najmä texty piesní dokonale precítiť. Tak sa prejavujú aj v bežnom živote. Môžeme ich vidieť ako aktivistov rôznych hnutí podnecujúcich ochranu životného prostredia. Sú to ľudia, ktorí si zvyčajne potrpia na kvalitu, nielen čo sa týka hudby, prostredia, v ktorom žijú, ale aj oblečenia.

Širokú ponuku kúskov pre nadšencov tohto žánru nájdete aj na dedoles.sk. Prečo? Pretože podporujú individualitu každého jedného. A možno už oddnes po prečítaní tohto článku budete mať iný pohľad na jednotlivé symboly metalu, tvrdého rocku, gotiky či fantasy.

Oheň a sviece

Oheň je symbolom rodiaceho sa svetla, ale taktiež duše, ktorá už opustila tento svet. Zapálením sviečky si pripomíname pamiatku zomrelého. V terminológii gotiky ide o symboliku mŕtveho, ale aj o atmosféru, ktorú zapálená sviečka vytvára v tmavej miestnosti. Núti ľudí viac premýšľať a žiť v prítomnosti, nemrhať časom, ktorý trávime nad zbytočnosťami.

Lebka a kosti

Pre mnohých z nás predstavujú odstrašujúci pohľad. Cítime odpor, strach. Z čoho? Sú predsa súčasťou ľudského tela. Lebka je symbolom kolobehu života a smrti, symbolizuje mystickú smrť ega, znovuzrodenie, vitalitu a inteligenciu, pretože je schránkou pre mozog J. Takže keď najbližšie uvidíte niekoho, kto hrdo nosí lebky alebo kostlivcov na svojom tričku, mikine, šortkách, neodcudzujte ho. Je to veľmi silný človek, ktorý už dávno potlačil svoje ego, žije mravne a nemá zo smrti žiadny strach, pretože ju berie ako prirodzenú súčasť života.

Čierna farba

Keby sme spravili teraz test a náhodne sa okoloidúcich spýtali na základný znak metálu či gotiky, na 99,7% by ich odpoveď znela: čierna farba. Áno je to tak. Metal vznikol v dobe, keď boli populárne horory, strašidlá a zvláštne stvorenia. Odvtedy si drží svoju temnú tradíciu a nič sa nezmenilo. Čierna je symbolom smrti, tajomna, hriechu, ale aj symbolom nového života. Keď ste nosili čiernu v minulosti, boli ste považovaní za rebela. No čierna farba oblečenia dnes patrí medzi tie univerzálne základy každého šatníka.

Ruže

Ruža symbol lásky? Áno, aj ! Je symbolom všetkého krásneho, čo môže ale prinášať bolesť v podobe tŕňov a rýchlo pominúť., pretože po odtrhnutí rýchlo vädne. Je aj symbolom tajomstva. Pokiaľ sa dala v minulosti ruža na stôl, znamenalo to, že slová, ktoré boli vypovedané sa nesmú dostať ďalej. Z tohto pochádza aj staré známe „sub rosa“, čo označuje „tajomstvo, ktoré sa nesmie porušiť“.

Krv

Pri krvi je to veľmi jednoduché. Krv je symbolom života, ľudského tela, vojny, chorôb. Bez tejto tekutiny by neprežil ani jeden z nás. Opäť sa teda dostávame k uvedomeniu si, že žiť život naplno je hlavnou myšlienkou hudobného štýlu, ktorý rozoberáme.

Mačky

Mačka je dodnes posvätným zvieraťom v Egypte, ktorú spájajú s bohyňou Baset. Germánske kmene zas s bohyňou Freyou. Stredovek bol pre tieto milé stvorenia krutý, pretože sa spájali s čarodejnicami a dodnes ostala čierna mačka symbolom, ktorý prináša smolu. V Japonsku je napríklad stále považovaná za symbol prevtelenia démonov. Je však symbolom magickým a tajomným. Aj kvôli svojmu správaniu predstavuje nezávislosť, ktorú metalisti hlásajú.

Pavúky

Pavučina je symbolom držania života pokope. Avšak je krehká a ľahko sa potrhá. Pavúky nám teda pripomínajú, ako rýchlo sa môže život zmeniť a spája so stavom uvedomenia sa. Napriek tomu, pavúk nosí šťastie. A vedeli ste, že miesta, kde sa pavúky vyskytujú nie sú rádioaktívne?

A ako to vlastne je? Aký je rozdiel medzi metalom, rockom a gotickým štýlom? Čím sa odlišujú vyznávači týchto žánrov?

Pod štýlom hard –rock tvorili skupiny ako Deep Purple, Led Zeppelin, či Black Sabbath. Hard rock sa teda považuje za predchodcu heavy metalu. Odvetedy však poznáme 15 štýlov metalu (folk metal, black metal, death metal…) a mnohé ďalšie medzi štýlové označenia. Mnoho elementov, ktoré nájdeme v „temnej“ móde pochádza práve odtiaľto – reťaze, ťažké topánky… K tomuto všetkému sa pridalo nadšenie z dobovej módy Ľudovíta XVI. , ktorá sa označuje ako gotická. Medzi týmito štýlmi je teda silný príbuzenský vzťah.

Tak ako? Už sa nebudeme na „tých“ metalistov pozerať cez prsty?

