Starostlivosť o detské zuby? Radšej veríme mýtom

Starostlivosť o detský chrup sa na Slovensku neteší takej pozornosti, ako by si zaslúžila. Podľa Slovenskej komory zubných lekárov[1] viac ako tretina detí do 14 rokov nikdy nenavštívila zubného lekára. Kazivosť pritom máme druhú najvyššiu v Európe. Môže za to stále vysoká nevedomosť rodičov, ale aj ľahostajnosť a fakt, že radšej ako zubnému lekárovi veríme mýtom.

Najrozšírenejšie mýty v starostlivosti o detský chrup

Zubný kaz sa neprenáša Starostlivosť začína až po prerezaní zúbkov Mliečne zuby nie sú dôležité, pretože vypadnú Prerezávanie sa zvládne samo Prvák si zvládne vyčistiť zuby bez dozoru

Môže matka počas tehotenstva ohroziť dieťa? Áno.

Už počas tehotenstva má žena nárok na dve preventívne prehliadky u zubného lekára. Tie majú význam nielen pre budúcu mamičku, ale aj potomka. Pokiaľ má žena v tehotenstve a aj po pôrode neošetrený zubný kaz, riskuje prenos baktérií na potomka. Napríklad bozkávaním alebo olizovaním cumľa či lyžičky sa u dieťaťa aktivujú kazotvorné baktérie.

Orientačný prehľad starostlivosti o detský chrup podľa veku dieťaťa





Čisto v ústach už od narodenia

Už novorodenci by mali mať čisté ústa. „Po nakŕmení je vhodné pretrieť ďasná navlhčenou plátenou vreckovkou. Odstránite tak zvyšky materského mlieka a prispejete k budovaniu zdravej mikroflóry ústnej dutiny,“ radí MUDr. Marcel Podhorec zo zubnej kliniky VitaDent. Čistenie ďasien by sa tiež malo stať každodennou súčasťou rannej a večernej hygieny, aby dieťa nadobudlo návyk od raného veku.

Pri prerezávaní asistujte

Ďalšou dôležitou etapou je prerezávanie zúbkov, ktoré má u mnohých detí náročný priebeh. Prvé mliečne zuby by v každom prípade mali zavítať do čistého prostredia. „Je preto vhodné ďasná ešte pred prerezaním zúbkov umývať a masírovať takzvaným náprstkom, aby sa dobre prekrvili a neusádzal sa na nich povlak zo stravy,“ pripomína MUDr. Marcel Podhorec. Od bolesti pomôžu uľaviť rôzne chladivé gélové hryzadlá. Pozor si dávajte pri kúpe upokojujúcich lekárenských výrobkov a vyberajte si také, ktoré neobsahujú anestetiká a konzervačné látky. Takými sú napríklad homeopatické kvapky Camilia.

Sú mliečne zuby vôbec dôležité?

Rodičia veľmi často vnímajú mliečne zuby svojich detí ako akýsi „skúšobný chrup”, ktorému sa neoplatí venovať veľa pozornosti. Prípadne zastávajú názor, že o detský chrup sa treba starať až od určitého veku, počtu zubov a podobne. V skutočnosti sú zdravé mliečne zuby dôležitým predpokladom pre silný trvalý chrup. Okrem toho ovplyvňujú aj rast sánky a čeľuste.

Kedy je čas na zubnú kefku

So zubnou kefkou treba dieťa zoznámiť hneď, ako sa objavia prvé zúbky. „Je pozitívne, ak vediete dieťa k samostatnej hygiene úst. Minimálne do šiestich, ale ideálne do desiatich rokov by však mal dieťaťu dočisťovať zuby aj dospelý, pretože v tomto veku si deti ešte nedokážu dôkladne ošetriť všetky plôšky zubov,“ tvrdí MUDr. Marcel Podhorec. Nezabúdajte tiež, že zubná kefka a pasta nie sú jediné dôležité pomôcky zubnej hygieny. V predškolskom alebo skorom školskom veku sa odporúčajú zaradiť aj medzizubné kefky, prípadne zubná niť. Aby ste si boli istí, že si vaše dieťa čistí zuby správne, je vhodné okrem pravidelných zubnolekárskych prehliadok navštíviť aj dentálneho hygienika. Špecialista dieťa oboznámi so správnou technikou a okrem toho pomôže aj odbúrať strach z bieleho plášťa. A tým, priznajme si, zďaleka netrpia len deti.

