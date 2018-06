Psychologický dôvod prečo sa vždy zamilujete do kolegu Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Sú to ľudia, s ktorými trávite veľa času.

Pracovné vzťahy sú zábavné. Ak máte pravidelnú prácu 9-17, pravdepodobne trávite viac hodín denne so svojimi kolegami než ostatnými priateľmi, spolubývajúcimi alebo dokonca partnerom.

Keď si vezmete, že to aby sa niekto stal vaším najlepším priateľom trvá približne 200 hodín, nie je prekvapením, že veľa ľudí má blízky vzťah práve so svojimi kolegami.

Približne 17% ľudí má dokonca „pracovného manžela/ku“ , s ktrým neustále komunikujú cez chat, rozprávajú sa o strese z práce a trávia svoj čas.

Podľa prieskumu totaljobs, 22% ľudí spozná svoju lásku v práci. Pre porovnanie, 13% ľudí sa spozná online, 18% cez priateľov, 10% sa stretne pri nočnej zábave.

,,Väčšina dospelých trávi v práci minimálne 1680 hodín ročne, takže je pravdepodobné, že so svojimi spolupracovníkmi strávia viač času než s kýmkoľvek iným,“ povedal David Brudö, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ aplikácie pre duševnú pohodu Remente. ,,Hoci neviete ovplyvniť kto bude váš kolega, je pravdepodobné, že budete mať spoločné záujmy.“ Dodal, že práca vám dáva príležitosť spoznať niekoho spôsobom, ktorý pri spoznávaní sa online nie je možný.

,,Ak s niekým pracujete denne, vidíte ako reaguje na problémy, ako sa správa pod tlakom a spolupracuje s ostatnými. Je tiež ľahšie zdieľať osobné informácie a ťažkosti, ktorým spolu čelíte v práci, či už cez obed alebo na drinku po práci,“

Prrieskum ukázal, že dvaja z troch ľudí by išli s kolegom na rande, zatiaľ čo tretiemu by to ani len nenapadlo a to preto, že by sa podľa nich osobný a pracovný život nemali miešať.

Medzi mnohými existuje stigma spojená s randením niekoho z práce a to je zrejmä dôvod, prečo 76% opýtaných uviedlo, že zachováva svoje tajomstvo v kancelárií. ,,Existuje dlhoročné pravidlo, že by ste nemali randit so svojim kolegom,“, hovorí Brudö. ,,Dôvodov je veľa, riskujete svoju prácu, nepríjemnú situáciu v práci, alebo, že vytvoríte kancelársku drámu, ktorá by mohla poškodiť vašu profesionálnu reputáciu.“ ,,Uvedomenie si, že ak váš vzťah neklapne, môže vyvolať viac škody, môže spôsobiť emocionálnu záťaž na vás aj vášho kolegu, s ktorým randíte.“

Treba zvážít aj iné veci. Približne 60% opýtaných uviedlo, že cítili nátlak chovať sa viac profesionálnejšie a 51% sa obávalo klebiet. Každý tretí opýtaný uviedol, že citil odsudzovaný svojimi kolegami, každý šiesty sa sťažoval na posmešky a každý deviaty boli kvôli vzťahu diskriminovaný.

Prieskum tiež zistil, vzťah žien so svojimi nadriadenými má väčší vplyv na ich kariéru z hľadiska povýšenia, platu či bonusov, v porovnaní s mužmi.

,,Kolega môže veľmi ľahko nadobudnúť pocit, že je najdôležitejšou osobou vo vašom živote, či už z hľadiska lásky alebo inak,“ hovorí Brudö. ,,Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi pocitom, že ste si s niekym blízky pretože sa nachádzate v tej istej situácii (pracujete spolu) a skutočným zamilovaním sa.“

