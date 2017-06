Prehĺtať alebo vypľúvať. Čo spraviť s vyvrcholením svojho partnera

Ohodnoť článok

Prehĺtanie semena

Mnohí sa možno pýtajú, čo spraviť s vyvrcholením svojho partnera. Prehĺtať alebo vypľúvať? Niektoré ženy možno krútia hlavou nad tým, prečo by si takúto otázku vôbec mali položiť. Tie, ktoré vedia ako veľa pre mužov znamená orálne uspokojenie, však zrejme zaujíma aj to, či je lepšie vypľúvať alebo prehĺtať. Hoci je to veľmi individuálne a stopercentne správna odpoveď neexistuje, prehĺtanie sa vo všeobecnosti javí ako lepšia možnosť. Tu je desať dôvodov, prečo je to tak.

Dôvody pre

Je to slušné

Prehĺtanie je slušné. Ako by ste sa cítili, keby si váš partner utekal vypláchnuť ústa do kúpeľne hneď potom, ako vás orálne uspokojil. Muž sa po vašom vypľutí môže cítiť zle.

Bude sa cítiť výnimočný

Toto je jeden z hlavných dôvodov. Keď prehĺtate niečo, čo je pre neho veľmi intímne, bude sa cítiť akceptovaný a milovaný.

Je to dobré pre váš mozog

Je známe, že semeno obsahuje antidepresívne látky. Podľa jednej štúdie trpia ženy, ktoré prehĺtajú, depresiami oveľa menej ako tie, ktoré vypľúvajú. Zároveň to vraj pomáha k lepšiemu spánku.

Prospieva to aj zdraviu

Vedeli ste, že prehĺtanie semena je pre vaše zdravie prospešnejšie ako užívanie vitamínových tabliet? V jednej lyžičke ejakulátu sa nachádza dvesto rôznych proteínov a vysoké množstvo vitamínov, vrátane vitamínu C, vápnika a zinku.

Posilní to intimitu

Pomôže vám to vytvoriť silnejšie puto, zlepšiť sexuálny život a celkové fungovanie vášho vzťahu.

Podľa mužov je to sexy

Žena práve strávila čas tým, aby ho uspokojila a následne bola ochotná semeno aj prehltnúť? Máloktorý muž si nemyslí, že je to sexy.

Niektoré ženy to vzrušuje

Nemusí to byť špeciálne len pre muža. Niektoré ženy to vzrušuje. Zväčša ich nabudí práve to, že sa to mužovi tak veľmi páči.

Nadobudnete pocit kontroly

Pri prehĺtaní má žena kompletnú kontrolu nad mužovým blahom. Tým ženám, ktoré prehĺtajú, sa tento pocit páči.

Netreba upratovať

Prehĺtanie je oveľa jednoduchšie aj preto, že po ňom nezostane neporiadok. Pri vypľúvaní treba často ešte trochu upratovať.

Necítite chuť

Ak sa rozhodnete semeno prehltnúť, necítite jeho chuť, pretože ho máte v ústach len sekundu. Pri vypľúvaní ho máte v ústach oveľa dlhšie a jeho chuť nie je vždy najlepšia.

Prečo ženy prehĺtanie semena odmietajú

Hoci prehĺtanie muži ocenia viac, niektoré ženy to nechcú robiť. Tu sú dôvody, prečo radšej mužské vyvrcholenie vypľúvajú.

Nemajú radi tú chuť

Semená sa rôznia – niektoré sú bez chuti, iné chutia odporne. Ak vyvrcholenie vášho partnera nechutí najlepšie, je pochopiteľné, že ho chcete čo najskôr dostať z úst.

Vypľutie je niekedy viac sexy

Niektorým mužom a ženám sa vypľúvanie páči. Nie tie prípady, keď žena vypľúva semeno do umývadla a následne si umýva zuby, ale skôr tie, keď si semeno nechá stekať po brade. Ten pohľad niektorých ľudí vzrušuje.

Myslia si, že to nie je čisté

Pre niektoré ženy je semeno odporné, pretože si myslia, že nie je čisté. Táto obava však nemá nijaký vedecký základ.

Konzistencia nevyzerá vábne

Ejakulát má konzistenciu, s akou sa v bežnom živote veľmi nestretávame. Niektoré ženy odpudzuje práve zvláštne skupenstvo. Nemusia mať pritom problém s príchuťou.

Majú z toho rozhodený žalúdok

Niektoré ženy sa po prehĺtaní necítia dobre. Nikto nebude konzumovať niečo, čo žalúdok nedokáže dobre stráviť.

