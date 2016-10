Ohodnoť článok

Pracovný pohovor je príležitosť, kedy sa zväčša prvý krát stretávate so svojim potenciálnym zamestnávateľom. Občas je to aj čas množstva stereotypných otázok, ktoré by vám boli inač vtipné, no v tej chvíli sa potrebujete správať veľmi profesionálne.

Nie všetky firmy majú na získavanie svojich nových zamestnancov vyhradené oddelenia, ktoré sa venujú iba náboru. Nie je výnimkou, že pracovný pohovor realizujú samotní šéfovia, či majitelia firiem. A keďže šéfovia nebývajú práve špecialistami v oblasti náboru zamestnancov, môže sa stať aj vám, že sa dostavíte na pracovný pohovor, ktorý bude plný klišé otázok, ktoré môžete nájsť takmer v každom návode prípravy na pohovor.

1. Porozprávajte mi niečo o sebe…

Ak táto veta zaznie na úvod, čo často býva aj zvykom, uchádzač o nové pracovné miesto sa dostane do úzkych. Víri mu často v hlave otázka, kde má začať. Čo tým šéf myslel? Chce počuť o osobných vlastnostiach, škole, či pracovných skúsenostiach? Možno ste už niečo podobné zažili a bolo vám v prvej chvíli trápne dávať doplňujúcu otázku. No naša rada znie: Radšej sa taktne opýtajte, z ktorého smeru máte začať. Aby ste svojho nádejného šéfa nezačali nudiť hneď od začiatku.

2. Ukážte, čo to máte napísané v tom životopise

Vaša námaha, čas, snaha a nádej sa pri tejto otázke častokrát rozplynie. Tak vy ste strávili hodiny lustrovaním po internete, zisťovaním všetkých podrobností o firme, prípravou na pracovný pohovor a váš životopis váš šéf možno ani nevidel?! Ste nahnevaní? Chápem! Teraz len nádych a výdych. Ostávam už len s úsmevom počkať a tváriť sa, že vám vôbec nevadí, že vaše curriculum vitae váš šéf po prvý krát drží v rukách.

3. Prečo ste si vybrali práve našu firmu

V duchu máte pravdepodobne dve varianty, ktoré sa vám tlačia na jazyk, no vy musíte byť taktní. Ad. 1: LEBO! Ad. 2: Pretože som si tu asi poslal životopis, asi nie?! No nedajte sa strhnúť výrom myšlienok a odpovedzte tak, ako by to váš možno budúci šéf chcel najradšej počuť.

4. Kde sa vidíte o 5 až 10 rokov

Vy neviete čo budete robiť zajtra ráno a niekto vám položí otázku vhodnú pre Sibylu so sklenenou guľou? To nie, hovoríte si. Šéf má však za lubom zistiť vaše pracovné ambície. Stačí vám teplá no istá stolička, či sám viete o tom, že máte na viac. On skutočne nechce počuť že budete mať veľkú pokosenú záhradu a rozkošného psa a milujúceho manžela, či manželku s uvarenou večerou. Odpovedajte vzhľadom na vaše preferencie. Chcete sa posúvať, alebo vám stačí taká pozícia, ktorú by ste robili už na začiatku?

5. Chcete mať deti

Tak na takúto otázku radšej neodpovedajte. A nemusíte sa za to vôbec hanbiť. Ak váš šéf nie je až taký profesionál, zrejme si neuvedomuje že vám položil diskriminujúcu otázku. Vy máte právo ostať ticho. Ak práve naopak má váš možno budúci šéf filipa, bude zvedavý, či mu odpoviete. Podobné to je aj s otázkami týkajúci mi sa náboženského vyznania, politickej či sexuálnej orientácie.

6. Dokázali by ste niečo urobiť so svojim výzorom (účes, mak- up váha)

„No tak ako prepáčte, ale toto je už vážne trápna otázka.“ Pozor. Otázky smerujúce na váš výzor a vzhľad nemajú na pohovore čo robiť. Pokojne preto neodpovedajte. Pokiaľ sa vyslovene neuchádzate o prácu, ktorá si vyžaduje konkrétnu vizáž, dĺžku, či farbu vlasov, ide o niečo iné. Ale pokiaľ váš look s pracovnou náplňou vôbec nesúvisí, táto otázka je nemiestna. A ako sa hovorí, na hlúpu otázku, hlúpa odpoveď. Myslím si, že sa aspoň pobavíte.

7. Čo by ste robili keby ste boli bohatý a mali všetko

Aj touto otázkou, pokiaľ to má váš šéf dobre premyslenie, vyslovene niekde mieri. Zaujíma ho, či by ste radi zarábali a stále sa udržiavali vo finančnej kondícií, alebo túžite len rýchlo zbohatnúť a následne peniaze nechcete vôbec neriešiť. Posledný variant je však chybný. Sleduje aj vašu húževnatosť a snahu niečo dosiahnuť.

8. Ako veľmi chcete túto prácu od 1 do 10

Tak bizardná otázka, že až. Povedal vlastne niekto niekedy iné číslo ako maximum? Zbytočné zaberanie času, mohli ste vlastne stihnúť skorší autobus.

9. Čo by ste urobili pre našu firmu

V duchu si hovoríte, čo vlastne ten zamestnávateľ očakáva a ako máte vôbec vedieť, ako to vo firme funguje? Ešte ste neodpracovali ani jeden deň a už máte mať stanovené svoje dlhodobé pracovné ciele? Buďte profesionál a povedzte, že ponúknete svoje plné pracovné nasadenie.

10. Prečo by sme si mali vybrať práve vás

Áno, trápne, uznávam, no tu chce od vás zamestnávateľ počuť všetko pozlátko. Tak hor sa na lavínu chvály a hyperbolizácie svojich pozitívnych vlastností a pracovných skúseností. Keď to chce počuť, tak nech sa páči. Zaklincujte svoj pohovor zhrnutím všetkých svojich naj.

Pracovný pohovor je vec, ktorá rozhoduje o vašej pracovnej budúcnosti. Preto sa oplatí pripraviť sa čo najlepšie na tento čas strávený zoči voči s personalistom, či priamo so šéfom. Možno sa stane, že dostanete aj nejakú z uvedených „klišé“ otázok, či poznámok, no buďte radšej pripravení. Zároveň zostaňte vždy sami sebou. Zakladajte na svojej príprave, naformulujte si ju priamo na mieste, až nevyznie priveľmi umelo a nacvičene. Buďte prirodzení a majte dôveru v to, čo hovoríte. Verte, že práve prirodzenosť a istota dokáže očariť. To radia samotní personalisti, ale aj ľudia, ktorí si už nie jedným pohovorom prešli. Aký najtrápnejší pracovný pohovor ste absolvovali vy?

