Nie je sladké ako sladké. Vyznáte sa v tom?

Sladké. Milujeme ho, ale aj nenávidíme, lebo sa ho nevieme vzdať. Reč o tom, ako by sme nemali alebo nemuseli padne takmer s kamennou pravidelnosťou vždy pred letom a vlastne aj počas leta a vlastne aj v zime, keď mama či priateľka donesie na stôl koláče. Dnešný trend je sladké obmedzovať. Možno niekedy bez hlbšej analýzy a len na základe trendových názorov. Kalorický príjem si strážime v každom jednom jedle, či nápoji. Avšak netreba všetko zvaľovať len na kalórie a cukor. Pre zdravý životný štýl je rovnako dôležité strážiť si nielen príjem, ale mať aj dostatočný výdaj, teda byť pravidelne v pohybe.

Nedostatok pohybu a sedavý spôsob zamestnania často spôsobujú, že energetický príjem prevyšuje energetický výdaj. Bohužiaľ dnešná hektická doba nás neraz oberá o voľný čas, ktorý by sme mohli venovať pohybu. Preto pre mnohých je prvou voľbou zníženie svojho príjmu kalórii, najčastejšie cukrov. Avšak štruktúra potravín je a aj bola, vždy založená na prítomnosti cukrov, či už hovoríme o pečive, ktoré si dáme na raňajky, obedovej polievke, ovocnej tyčinke, ktorú si kúpime na olovrant, ale aj v jablku, banáne či mrkve. Cukor nájdeme skutočne skoro všade. Ak sa chceme cukru vyhnúť, alebo znížiť jeho príjem, ale máme chuť na sladké, už existujú aj alternatívy, ktoré nám to umožnia. Jednou z nich sú napríklad nekalorické sladidlá.

Aký je pôvod týchto sladidiel

Sladidlá sa využívajú už viac ako 100 rokov na vytvorenie sladkej chuti bez nadbytočných kalórií. Historicky prvým známym sladidlom bol sacharín, objavený už v r. 1876. Dnes je jedným z najrozšírenejších sladidiel glykozid steviolu, známejší ako stévia. Stévia je prírodné sladidlo priamo extrahované z listov rastliny, ktorá rastie v Južnej Amerike už stovky rokov. V súčasnosti ju nájdeme vo viac ako 10 tisíc potravinových produktoch, nápojoch a dokonca aj v čokoláde. Jej silnou stránkou je, že je 200-300x sladšia ako cukor a pritom nemá takmer žiadne kalórie (v 200 gramoch stévie sa nachádza menej ako 1 kalória) a má nulový glykemický index. To znamená, že ju môžu konzumovať aj diabetici. Jej jedinou nevýhodou bola jej charakteristická chuť, ktorá nemusí každému vyhovovať, preto sa často v potravinách alebo nápojoch kombinuje s inou sladivou zložkou. Pomocou nekalorického sladidla ako je stévia sa môže energetická hodnota vášho obľúbeného nápoja znížiť na minimum, bez toho aby ste sa museli vzdať sladkej chute.

Napriek tomu sa často stretnete s poznámkou, že sladidlá nie sú zdravé alebo že z nich môžeme aj tak priberať, keďže sú ešte sladšie ako bežný cukor. Neverte tomu, sladidlá predstavujú vhodné riešenie v momente, ak máte chuť na sladké, ale zároveň si chcete strážiť prísun kalórií. Ich bezpečnosť a význam v regulovaní príjmu kalórií potvrdil aj Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)2. Slúžia ako plnohodnotná náhrada sladkej chuti cukru a v žiadnom prípade z nich nemusíte mať obavy.[1] Samozrejme je naivné si myslieť, že keď prejdete na stravu s nízkokalorickými sladidlami, môžete jesť sladké od rána do večera. „Samotná voľba nápoja či potraviny s označením „light“ nemá ako taká zoštíhľujúci účinok, ale stáva sa súčasťou lepšej kontroly nad energetickou rovnováhou. Početné štúdie preukázali, že jedinci, ktorí konzumujú „light“ výrobky, potvrdzujú priaznivejšie výsledky pri redukcii váhy než jedinci konzumujúci potraviny a nápoje sladené cukrom,“ dodáva MUDR. Peter Minárik. Okrem iného najnovšie výskumy preukázali, že ľudia, ktorí konzumujú nízkokalorické a nekalorické potraviny nemajú tendenciu kompenzovať deficit cukru ďalšou konzumáciou iných druhov sladených potravín.3

Blíži sa leto a treba „zhodiť“ do plaviek

Preto, či už chcete zhodiť pred letom alebo len kaloricky odľahčiť svoje obľúbené osvieženie, sú pre vás určite vhodnou alternatívou nápoje s nízkym alebo žiadnym obsahom cukrov, tzv. light alebo zero calories. Nimi dokážete znížiť svoj príjem energie a nevzdáte sa obľúbenej sladkej chute. Pre telo a myseľ je cukor jednoducho motor ale každá kalória sa počíta preto aj cukor treba konzumovať s mierou. Netreba zabúdať na fakt, že ideálny podiel cukrov by mal predstavovať približne 10 % na celodennom energetickom príjme z potravy, čiže približne 50 g. Preto je dobré čítať etikety, kde sú uvedené všetky údaje o zložení, spoločne s percentuálnym podielom z odporúčaného príjmu energie. Na každej etikete nájdete informáciu koľko kalórií a cukrov dané balenie obsahuje, pomocou označenia referenčnej hodnoty príjmu, pre priemerného dospelého, čo je 2000 kcal. Napríklad: Ak si dáte pohár kolového nápoja (250 ml), energetický príjem predstavuje približne 113 kcal, čo je 6% z denného energetického príjmu ale ak siahnete po nekalorickej verzii – vypijete len 0,4kcal, čo už je výrazný rozdiel.

Najdôležitejšie fakty o sladidlách

Nízkokalorické sladidlo je potravinárska prísada často s výraznejším chuťovým efektom než cukor, ale s výrazne nižším alebo žiadnym množstvom energie.

Väčšina nízkokalorických sladidiel je stonásobne sladšia ako cukor samotný, čo znamená, že malým množstvom môžeme nahradiť veľkú dávku cukru.

Nedávne výskumy potvrdili, že konzumácia nekalorických sladidiel nepodporuje túžbu po sladkej chuti.

Zdravotná neškodnosť najviac diskutovaného sladidla, aspartámu bola opakovane potvrdená po preverení všetkých dostupných štúdií Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA).

Najnovšie nekalorické sladidlo, ktoré bolo Európskou komisiou schválené na sklonku roku 2011, nesie názov steviol-glykozidy a ide o sladidlo z prírodného zdroja vyrobené z listov rastliny stévia.

