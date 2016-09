Ohodnoť článok

Demokracia – politický systém, ktorý by mal v globálnom svete spĺňať nároky na slobodný život tolerujúci právo jedinca. V mnohých štátoch je to však pre mocenské chúťky elity iba nedosiahnuteľný ideál. A na to by nás mal upozorniť práve 15. september, Medzinárodný deň demokracie.

V kalendári bohatom na rôzne medzinárodné dni si zaslúžené miesto našla aj demokracia. Tá oslavuje svoj sviatok práve 15. septembra, počas ktorého sa ľudstvo pozerá na jej význam vo svete. Mnohí však musia byť pobúrení súčasným modelom demokracie, ktorý nie vždy zaistí svojim obyvateľom slobodu a splní tak svoj hlavný účel, ktorým je bezprostredná vláda ľudu.

Sviatok demokracie vyhlásila OSN

Tohtoročný Medzinárodný deň demokracie bude trochu výnimočný, nakoľko ide o jeho jubilejný desiaty ročník. Prvýkrát sa totiž oslavoval v roku 2007, keď mu OSN oficiálne udelila štatút svetového dňa. Pri príležitosti tohto malého jubilea bude mať spoločnosť ešte väčšiu možnosť, ako si pripomenúť význam najrozšírenejšieho a najvplyvnejšieho politického modelu.

Prečítajte si: Spomienka na teroristické útoky z 11. septembra 2001 sa začala tichom

Účel vyhlásenia Medzinárodného dňa demokracie:

pripomenutie si demokracie a jej významu v spoločnosti

hodnotenie jej súčasného stavu v jednotlivých krajinách

snaha o rozvoj a podporu slobodného politického modelu

ochrana hodnôt vyplývajúcich z myšlienok demokracie

posilnenie cezhraničnej spolupráce demokratických krajín

15. septembra bola prijatá aj Všeobecná deklarácia o demokracii

Ak nazrieme do histórie ešte o niečo hlbšie, 15. september si budeme s demokraciou spájať aj v súvislosti s rokom 1997. Práve v tento deň prijali poprední štátnici Všeobecnú deklaráciu o demokracii, ktorá sa stala celosvetovo rešpektovaným dokumentom. Vytvorením a prijatím jej znenia sa vlastne zrealizoval prvý krok na to, aby bola demokracia povýšená na globálny politický model.

Obsah Všeobecnej deklarácie

sú v nej zakotvené základné demokratické princípy

poukazuje na dodržiavanie ľudských práv jedincov

vypovedá o zaistení slobody pre obyvateľstvo

tvorcovia do jej obsahu zakotvili viaceré kódexy

Ideály o demokracii a jej význame v spoločnosti sú nádherné a ich pozitíva si pripomíname práve 15. septembra. Na Slovensku (a takisto v ďalších štátoch) však oslavovať tento model politického usporiadania veľmi nemôžeme, nakoľko tunajší štátnici sa za slobodu a práva ľudí iba skrývajú. Na druhej strane to môže byť celkom dobrá výzva, ako hľadať riešenia vedúce k zlepšeniu situácie a tlačiť na našich politikov, aby sa princípov demokracie držali oveľa viac.

Čítajte tiež:

Prekliate auto Jamesa Deana, zabilo ďalších ľudí

Severná Kórea nazvala svojho utečeného diplomata “ľudským odpadom”

Comments

comments