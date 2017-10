Informovaný spotrebiteľ je základ. Ako ste na tom vy Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Patríte medzi tých, ktorí poctivo čítajú etikety alebo to nepovažujete za potrebné? Mali by ste vedieť, že na nich nájdete dôležité informácie, ktoré vám pomôžu v nastavení vášho životného štýlu. Možno sa tiež rozhodnete pre iný variant, ktorý vám bude viac vyhovovať. Preferencie chutí a požadovaného zloženia sa nám postupne menia a reagujú na to aj samotní výrobcovia. Čo všetko za tým je?

EtiketaEtiketa je veľmi dôležitá súčasť každého výrobku. Poskytuje množstvo informácií, ktoré sú potrebné pre spotrebiteľa. Na základe etikety má spotrebiteľ možnosť vybrať si taký výrobok, ktorý mu najviac vyhovuje nielen chuťou ale aj zložením. Voľný trh nám dáva slobodnú voľbu vo vytváraní svojho jedálneho či nápojového lístka. Etiketa vás zároveň informuje aj o energetickej hodnote výrobku. To znamená, že si môžete pozrieť koľko energie, kalórií si doprajete a aké je to množstvo z odporúčaného denného príjmu. Keďže základom zdravého životného štýlu je rovnováha v prijatých a spálených kalóriách môžete si regulovať nielen príjem ale prispôsobiť mu aj výdaj. Či už si dáte dlhšiu prechádzku so psom alebo si pôjdete na hodinku zacvičiť do posilňovne je na vás.

Zodpovednosť

Pristupovať zodpovedne k svojmu zdraviu nemôže za nás urobiť nikto iný, než my sami. No na druhej strane by nám k tomu nemali chýbať informácie a možnosť výberu. Nezabúdajte, že len pestrosť a vyváženosť vášho jedálneho lístka v spojení s pohybom je ten najlepší recept pre vašu pohodu. Ani extrémne obmedzenie sacharidov, či delená strava nemusia byť pre vás správna voľba. Každá živina zohráva svoju úlohu. Radšej sa držte hesla všetko s mierou. O to, aby vám informácie nechýbali a mali ste širokú možnosť výberu, sa snažia aj samotní výrobcovia. „Výrobcovia nealkoholických nápojov sa podieľajú na množstve samoregulačných aktivít, ktoré prispeli od roku 2000 k celkovému zníženiu kalórií v nápojoch o takmer 12%. Každá kalória sa dnes počíta a napriek tomu že príjem z nápojov predstavuje len 3%, aj my hľadáme spôsoby ako môžeme rozšíriť tradičnú ponuku nápojov o nápoje s nižším alebo žiadnym obsahom kalórií, a tým znížiť energetický príjem“ hovorí výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd Lucia Morvai.

Koľko čoho pijeme

Na to, aby ste získali predstavu ako sa Slovákom menia chute, uvedieme pár štatistických údajov. Celková spotreba nealkoholických nápojov na Slovensku minulý rok vzrástla o približne 3 %. Najsilnejším segmentom, ktorý tvorí takmer polovicu objemu nápojov sú čisté minerálne a pramenité vody, tie vzrástli o 4 % na 365 mil. litrov. Najžiadanejšia je perlivá minerálna alebo pramenitá voda, ktorá tvorí až 80 % celkovej spotreby. „Trendy udáva spotrebiteľ a je to jednoznačne smerom k zdravej výžive a pridanej hodnote nápoja. Vidíme to najmä na rastúcej spotrebe minerálnej a pramenitej vody, nízkokalorických nápojov, či ovocných štiav. Čiže môžeme povedať, že v kurze je kvalitná hydratácia, s obsahom vitamínov a minerálov, menej kalórií, prírodné sladidlá, absencia konzervačných látok, výťažky z bylín, proteíny, podpora trávenia avšak pri zachovaní určitej príchute nápojov,“ hovorí Lucia Morvai.

Inovácie

Segment nealkoholických nápojov neustále inovuje a prináša novinky nielen v oblasti chuti a zloženia nápojov, ale aj obalov či technológií. Je to reakcia na dopyt spotrebiteľov, ktorí sa stále viac zaujímajú o zdravý životný štýl, s čím súvisia aj obľúbené nápoje, ktoré konzumujú a zdravšie alternatívy, ktoré aktívne vyhľadávajú. Ak ste si teda všimli, že sa váš obľúbený nápoj pred časom „zmenšil“, nie je to preto, že vám ho niekto nedopraje. „V rámci iniciatívy na postupné znižovanie pridaných cukrov v strave a kontroly príjmu kalórií sa výrobcovia nápojov viac zameriavajú na vývoj a podporu predaja nízkokalorických a nekalorických nápojov, či menšie nápojové obaly. Menšia jednorazová porcia pri priemernom obsahu pridaných cukrov na 100 ml môže znamenať zníženie až o 23,6 % pri objeme 250ml, -38,8 % pri objeme 200ml a až -54 % pri objeme 150ml, “ vysvetľuje riaditeľka Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM) Lucia Morvai.

Viac užitočných informácií nájdete aj na www.nealkonapoje.sk alebo www.vsetkosmierou.sk

Čítajte tiež:

8 signálov, že sa Japonsko pomaly mení na demografickú časovanú bombu

Prečo sa pri orgazme cítime tak skvele