Hormonálna nerovnováha u žien

V našom rozprávaní sa budeme venovať predovšetkým ženám a nájdeme pre ne niekoľko receptov z prírodnej bylinkárne na zmiernenie, prípadné odstránenie problémov vyplývajúcich z hormonálnej nerovnováhy.

Túto nerovnováhu vyvoláva hlavne pravidelné kolísanie hladiny najdôležitejšieho ženského hormónu estrogénu či už počas aktívnej činnosti ženských orgánov, kde sa mení množstvo vylučovaného estrogénu počas rastu vajíčka a jeho vylučovania z vaječníkov alebo s nástupom menopauzy.

Estrogén výrazne ovplyvňuje látkovú výmenu, ovplyvňuje kľúčové funkcie mozgu, podmieňuje vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat, zabezpečuje tvar ženského tela, ale i rast prsníkov. Jeho ubúdanie, najmä v klimaktériu spôsobuje ženám vážne problémy od známych návalov tepla, či srdcovo cievnych problémov, až po problémy s pamäťou či s osteoporózou.

Keď sa v tele prestane tvoriť estrogén, urýchľuje sa starnutie organizmu. Z druhej strany ani vysoká hladina estrogénu nie je vhodná, pretože pri nej sa zvyšuje riziko ochorenia na alebo rôzne typy karcinómov ženských orgánov a prsníka, ale aj množstvo bežných denných ženských problémov, ako sú migrény, nespavosť, návaly horúčav a nočné potenie, gynekologické zápaly, atď. Hladinu estrogénu reguluje ďalší dôležitý ženský hormón progesterón.

V prírode existujú v rastlinnej ríši tzv. fytoestrogény, ktoré dokážu ženský estrogén efektívne nahrádzať.

Dnes na tomto mieste sa budeme venovať viac zmierneniu, či odstráneniu následkov tejto hormonálnej nerovnováhy pomocou prírodnej bylinkárne.

Najjednoduchšou formou fytoterapie sú čaje z byliniek. Čo sa týka čajovín, netreba zabudnúť na Archangeliku čínsku, ktorá sa používa pri ochoreniach s vysokou aj nízkou hladinou estrogénov či šalviu lekársku. Pravidelné pitie odvaru zo šalvie zmierňuje taktiež potenie a pomáha pri prudkých návaloch tepla alebo pri nepravidelnom menštruačnom cykle. Ďalšou ženskou bylinkou je Púpalka dvojdomá môže pomôcť pri pnutí v prsníkoch alebo náš známy „žolík“ ľubovník bodkovaný je nápomocný pri psychických problémoch a predráždenosti. Známe sú aj sedacie kúpele z Myšieho chvosta – rebríčka, ktoré pomáhajú pri svrbení slizníc, čo je tiež jeden z prvých príznakov poklesu produkcie hormónu estrogénu.

Po skúsenostiach z našej prírodnej bylinkárne moja rada sa nebude týkať len týchto klasických bylín na prípravu bylinných čajíkov, ktoré sú našim ženám všeobecne známe a popísané je o nich takmer všade, ale zameriame sa na veľmi zaujímavú a najúčinnejšiu časť fytoterapie, a to na gemmoterapiu – tinktúry z púčikov rastlín.

S týmito tinktúrami máme pomerne veľké a zaujímavé skúsenosti, o ktoré sa s vami radi podelíme. Preto je na našom portáli zriadená aj bylinkárska poradňa, kde vám môžu poradiť naši odborníci.

Tinktúry sú veľmi účinná forma fytoterapie, ktorá sa aj jednoducho užíva. Môžete ich strčiť do kabelky, a tak ich máte stále pri sebe a nezabudnete si užiť tú svoju dávku bylinného prostriedku. Nemusíte ich variť, takže aj keď nemáte čas, môžete ich pravidelne užívať, čo je najmä pri hormonálnej nerovnováhe veľmi dôležité. Navyše tinktúry – macerát – dokážu „vytiahnuť“ z rastlinky aj také cenné látky, čo čajík nedokáže. Čaj luhujete pár minút a macerát sa maceruje v liehu (najúčinnejšom telu prijateľnom rozpúšťadle) aj niekolko mesiacov.

POĎME K JEDNOTLIVÝM TINKTÚRAM NA HORMONÁLNU NEROVNOVÁHU:

Veľmi zaujímavou tinktúrou je Femina, je to zmes bylín určená pre ženy, ktorá slúži ako základ k ďalšej liečbe. Často vystačia ženy po využití špeciálne zostavenej kúry s užívaním len tejto jednej bylinnej tinktúry.

Femina sa dá aj veľmi dobre kombinovať s ďalšími ženskými bylinkami, najmä Ostružinou malinovou P31, ktorá upravuje hormonálnu sekréciu, má účinok podobný ženským hormónom, v zmesi čierna ríbezľa – ostružina malinová P10 upravuje endokrinnú rovnováhu, pôsobí proti ovariálnym cystám, poruchám menštruácie, tlmí pošvové zápaly.

Táto zmes P10 , vie regulovať hormonálnu činnosť vaječníkov, pôsobí pozitívne na maternicu, rieši sterilitu, prechodové problémy, ale aj cysty, myomy a gynekologické výtoky.

Zaujímavou bylinnou tinktúrou je Jarabina vtáčia T15, ktorá priaznivo ovplyvňuje hormonálnu sféru, hlavne pri hypofunkcii. Je vhodná na úpravu menštruačného cyklu, sterilitu, klimakterické problémy. Pri súčasnom užívaní s Jarabinou oskorušovou P19 likvidujú cysty.

Sprievodným javom pri hormonálnej nerovnováhe sú časté gynekologické zápaly. Pri akejkoľvek nerovnováhe napádajú citlivé ženské orgány kvasinky a rôzne mykózy a tie potom môžu vyvolať rôzne druhy zápalov. Osvedčeným prostriedkom tu je napríklad extrakt z plamienky zamatovohlúbikovej T35 či tinktúra z grapefruitového semienka T11, ktoré sa dokážu vysporiadať s kvasinkami či mykózami a spolu s už spomínanými výťažkami z bylín či púčikov, dokážu znovu navrátiť zdravie žene. Nesmieme na tomto mieste zabudnúť ani na Kapucínku P30, ktorá ako prírodné antibiotikum je vhodná tinktúra v prípade bakteriálnych zápalov.

Veľmi vhodné pri akýchkoľvek problémoch sú dlhoročne overené zostavy – kombinácie tinktúr o ktorých sa môžete poradiť v našej bylinkovej poradni . Zostavy sú vyskúšané stovkami spokojných žien.

UVÁDZAM NAJÚČINNEJŠIE A NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ KOMBINÁCIE BYLINIEK:

Sústava byliniek, ktoré podporujú hormonálnu rovnováhu, prekrvenie sliznice ženských orgánov a taktiež aj celkovú harmonizáciu ženského organizmu, aj pri neplodnosti:

byliny: kotvičník zemný P56, femina T9 , jarabina vtáčia T15, púčiky: brezové jahňady P3, čierna ríbezľa – malina P10.

Sústava byliniek, pre normálnu hormonálnu činnosť a pomáhajú ľahšie prekonávať nepríjemné prejavy a ťažkosti menopauzy – ako návaly tepla a potenie.

byliny: imelo biele T13, jarabina vtáčia T15, púčiky: breza P02, čierna ríbezľa – malina P10, kotvičník zemný P56,

Výborná kombinácia z tinktúr pri endometrióze:

bylina: femina T9 , eleuterokok s betaglukánom TG6, púčiky: dub P12, čierna ríbezľa – malina P10, kotvičník zemný P56, vres s betaglukánom PG48

Osvedčené kombinácie pri gynekologických zápaloch:

byliny: plamienka zamatovohlúbiková T35, jarabina vtáčia T15, púčiky: breza P02, čierna ríbezľa – malina P10

Osvedčená kombinácia pri neplodnosti:

kúra K05, veľmi dobé výsledky pri problémoch s otehotnením sú ak aj partner užíva bylinkovú kúru K08.

Na silné gynekologické zápaly:

byliny: grapefruitové semienko T11, jarabina vtáčia T15, púčiky: breza P02, kapucínka P30, jelša P36

Plesne, mykózy, candida:

byliny: plamienka zamatovohlúbiková T35, jarabina vtáčia T15, cesnak medvedí T4, púčiky: čierna ríbezľa – malina P10, šišák bajkalský P69, nechtík P32, dub P12,

Chlamýdie:

byliny: plamienka zamatovohlúbiková T35, chlamysan SV9, púčiky: brusnica P53,

Cysty na prsníkoch:

byliny: femina T9 , eleuterokok s betaglukánom TG6, jarabina vtáčia T15, púčiky: malina P31, jarabina oskorušová P19,

Rád by som tu uviedol aj nedávny prípad z našej poradne:

benígne cysty na prsníkoch adka74, 31.12.2012 o 10:07

Dobrý deň, som veľmi rada, že Vám môžem touto cestou poďakovať za moju sesternicu, ktorá bola po dobratí Vami predpísanej kúry na kontrole u lekára. Veľmi sme sa potešili, pretože z 13 cýst ostali už len 3 malinké. Rada by pokračovala vo Vami zostavenej liečbe, len sa chceme uistiť či kúru zopakovať, alebo jej poradíte a zostavíte novú. S pozdravom všetkého dobrého do nového roku. Adka

Samozrejme ako som už spomínal v predchádzajúcich článkov, každý človek je individualita, a preto je dobré prípad od prípadu konzultovať s našimi odborníkmi. Taktiež je dobré pripomenúť, že pre niekoho stačí pól balenia prípravku, pre niekoho celé balenie a niekto potrebuje poprípade aj viac balení prípravku, či kúr .

