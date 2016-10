Ohodnoť článok

Účinný marketingový trik alebo dobrý skutok od poskytovateľov úverov? Fantómová pôžička s nulovým úrokom, ako to hovoria veritelia, je také niečo možné? Alebo ide o sladkú pascu na žiadateľov?

Na európskom úverom trhu sa stretávame aj s nezvyčajnými typmi úverov, ktoré žiadateľom garantujú získanie financií bez potreby platiť úroky. Patrí k nim aj známa fantómová pôžička s nulovým úrokom, pri ktorej klientom nevzniká záväzok platiť úroky. Produkty tohto typu sa dostali aj k nám, no banky ich poskytujú len výnimočne a za obmedzených podmienok.

Marketingový ťah, no často prospešný

S bezúročnými pôžičkami sa spája jeden veľký otáznik a tým je hľadanie motivácie požičať peniaze bez úroku. Mnohí klienti sa mýlia, ak za hlavný zdroj príjmov pri poskytnutom úvere považujú zaplatené úroky. Banky neustále pracujú na novej metodike, vďaka čomu si nastavia rôzne poplatky tak, aby neboli v strate napriek nulovým úrokom. Tým na žiadateľoch testujú skvelý marketingový ťah, ktorý má však v mnohých prípadoch pre peňaženku klientov osoh.

Prečo banky požičiavajú bez úroku

ústretovým gestom prilákajú nových zákazníkov, ktorí si nikdy pôžičku nebrali

rekordne lacné úvery dovoľujú bankám znížiť úroky na nulu a aj tak neprerobiť

ide len o sezónne dočasné programy, ktoré sú súčasťou marketingovej stratégie

Fantómová pôžička s nulovým úrokom – Poskytovatelia

Na našom trhu je poskytovateľov, ktorí majú skúsenosti s bezúročnou pôžičkou minimum. Ak sa aj stretneme s takýmto produktom, ide o bežné spotrebiteľské úvery, ktoré sú limitované do istej výšky pôžičky a žiadatelia musia rešpektovať obmedzenú dobu splatnosti.

mBank – Najviac pozornosti zameranej na pôžičky s nulovým úrokom si už zopár mesiacov získava mPôžička Plus od mBank. Poskytovateľ sľubuje, že pri maximálnej výške pôžičky 1500€ nezaplatíte viac ako 1530€, no podmienkou je splatiť to do 12 mesiacov.

Poštová banka – S nulovým úrokom sa dávnejšie ohlásila aj Poštová banka. Na jeseň 2013 totiž zrušila úroky na viacerých druhoch pôžičiek, no malo to jeden háčik. Bez úrokov sa začala splácať len druhá polovica splatnosti, no klienti aj tak ušetrili nemalé peniaze.

Úveromat – O poskytovanie bezúročných pôžičiek prejavila záujem aj spoločnosť Úveromat. Pre svojich klientov pripravila krátkodobú pôžičku bez úrokov a poplatkov, no išlo len o malé čiastky, maximálne do výšky 180€.

Hypotéka pre mladých s nulovým úrokom

Tisícky mladých žiadateľov do 35 rokov zaujíma, či sa im pri žiadaní o hypotéku pre mladých podarí splácať s nulovými úrokmi. Väčšina bánk totiž ponúka hypotéky so sadzbami pod 3%, takže po odpočítaní štátom garantovanej 3% bonifikácie by mali klientom pochopiteľne vyjsť záporné, a teda nulové úroky. Avšak vzhľadom na metodiku bánk a individuálne nastavovanie sadzieb sa dá v kombinácii s vyššou RPMN reálne dostať k nulovým úrokom len sporadicky.

Banky, ktoré sú ochotné poskytnúť pôžičku s nulovým úrokom, sa pridržiavajú istých kritérií, no schválenie žiadosti prebieha vždy individuálne. Poskytovatelia evidujú dosť prípadov, keď zamietli žiadosť tým, ktorí podmienky spĺňajú, a vyhoveli tým, ktorí ich nespĺňajú. Aj z toho vyplýva, že šťastie sa môže usmiať na každého a sen o výhodnejšom financovaní sa dá splniť.

