Zdravie na dovolenke: Zažívacie ťažkosti a faraónová pomsta

Egypt je jednou z najnavštevovanejších krajín našincov, a práve Egypt je najlepším príkladom pre dnešný článok možných nástrah na dovolenkách. Známe ochorenie, ktoré si so sebou prináša, alebo na záchode odsedí možno každý desiaty návštevník, nie je ničím závažným, hoci aj to vie znepríjemniť dovolenku. Faraónová pomsta, ako sa hovorovo hovorí žalúdočným ťažkostiam sa prejavuje hnačkou, bolesťami brucha a ani jej identifikácia nie je hneď jasná a jednoduchá. Prečo?

All inclusive: Prežratie nie je faraónova pomsta

Typické slovenské brucho, ktoré sa plní rýchlejšie, ako oči stíhajú sledovať, príde k žalúdočným ťažkostiam hravo. Doma Slovák nikdy neskombinuje melón s troma druhmi mäsa, desiatimi omáčkami a doplní to hranolkami, ryžou a troma druhmi syrov. Prežratie a následné ťažkosti bývajú často mylne nazývané „faraónom“. Preto je dobré upresniť, čo máme na mysli onou slávnou chorobou.

Môže za to voda

Voda v Egypte je neškodná pre domácich. Každá voda na svete obsahuje mikróby. My sme zvyknutí na tie naše, náš organizmus však nie je odolný a zvyknutí na mikróby vo vode egyptskej. Vyvarujte sa preto pitiu vody z kohútika, nápojom s ľadom a ovociu máčanom vo vode. Je odporúčané a vhodné kupovať vodu len balenú, alebo prevarenú. Voda v bareloch nie je zaručená čistá a môže byť natočená z kohútika. Robí to mnoho hotelov, keďže balená voda sa musí kupovať a predsa len ušetria. Nápoje si na dovolenke žiadajte bez ľadu. Ovocie je najlepšie v šupke a voda kupovaná balená v obchodoch s plastovou plombou bez známok narušenia.

Ako sa brániť?

Domáci recept je jednoduchý. Brať so sebou do kufra osvedčenú medicínu, poriadnu slivovicu a vypáliť červa, neutralizovať akékoľvek cudzie mikróby, ktoré náš organizmus nepozná. Nie každý však môže a nie každému domáca medicínka zaberie. Vhodné je preto liečivo Antinal. Toto liečivo v žltej krabičke v tobolkách vystačí na klasickú dovolenku pre jednu osobu a dá sa kúpiť v každej jednej lekárni v Egypte. Cena sa zjednáva, ale pokiaľ je cenovka daná, stojí okolo dvoch eur, môže aj menej, aj viac. Antinalom niekedy disponuje aj delegát cestovnej kancelárie, no nie je to v žiadnom prípade jeho povinnosť chodiť kupovať do lekárne Antinal do zásoby a povinnosť byť ním zásobovaný. Verím však, že každý delegát bude mať záujem na spokojnosti klientov a poradí a pomôže ohľadom získania tohto liečiva. Nie je nutný predpis a je vyvinuté konkrétne na toto krátkodobé ochorenie. Slovenský organizmus ho prijíma bez vedľajších účinkov a je vlastne jediným liečim na trhu tohto druhu.

Inde vo svete

Samozrejme aj iné krajiny majú problém s vodou a jej absolútnou čistotou, prípadne výskytom mikróbov, ktoré náš organizmus nepozná. Vo všeobecnosti však platí aj v iných arabských krajinách, v Singapure, v Thajsku, či iných známych lokalitách našich dovolenkárov, že voda je najlepšie balená a to aj v prípade umývania zubov. Na pitie vody počas sprchovania zabudnite. Voda je pre telo neškodná. Balená je však akotakou zárukou na nezávadnú vodu.