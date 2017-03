Udeľovanie cien Slávik 2012: slabá dramaturgia, alebo moderná recesia?

Ohodnoť článok

Šou udeľovania najprestížnejšieho hudobného ocenenia, ako JOJ niekoľko krát v upútavkách podtrhla, sa niesla v tematike kozmonautiky a hudby. Celý program sa niesol v dosť podivnej nálade. Nevedeli sme rozoznať, či ide o tak slabú dramaturgiu, alebo o nejaký nový typ modernej recesie. Ľudia doma sa divili aj bavili, ľudia v Inchebe sa vraj len bavili. A čo vy?

Úvod s dvoma kozmonautami, ktorých hrali robotníci z Paneláku, bol prvým zaskočením. Namiesto úlohy urážlivého Róma sme videli ráčkujúceho profesora a namiesto maďarského robotníka sme mali možnosť spoznať fúzatého maďarského robotníka. Kam sa podeli známe postavy zo seriálu nevedno. Kuli sa strápnil hneď v úvodnej scéne vo výťahu a nechal sa tľapkať po holom, zrejme umelom bruchu. Podivná nálada prišla aj po príchode kozmonautov na pódium. Pohľady ľudí v našej obývačke stačili. Vtipné nám nepripadalo ani spomínanie nejakej druhej planéty, ani menu, ktoré sa má podávať. Potešením pre oči bolo vystúpenie The Pastels, ktorí vo výnimočnej svetelnej šou predviedli unikátne číslo. S využitím vypínania a zapínania svetla a pohybu jednotlivých tanečníkov vyvolávali dojem počítačových efektov.

Prvé ocenenia boli vyhlásené dvoma Partičkármi, Petrom Nagyom, a podivne zvláštne bol vyhlásený aj zlatý slávik v kategórii KAPELA Karin Hajdu a Jankom Lehotským. Ocenenia boli udelené týmto kapelám:

3. ELÁN

2. I. M. T. Smile

1. DESMOD

Na pódiu klasicky trápne uviedol Ďuro Mokrý ďalšiu kapelu. Monkey Bussiness hrali asi minútu, než ich vypla reklama. Po reklame ďalšia reklama a ešte niekoľko ďalších. Eva Máziková a Tomáš Hafner po reklame za skokana roka 2012 vyhlásili skupinu Peter Bič Projekt. Michal Hudák zatiaľ ako hlas v pozadí zahlásil “novú radu výrobkov…” (Národnú Radu?) nuž a hneď potom sa objavila scénka, v ktorej kozmonautov zastavil policajt. V aute neprehliadnuteľnej značky Chevrolet Aveo. Ak ich totiž policajt zastavil, dôvodom mohla byť EVČ. Chýbala. Nasledovala skladba Majk Spirit & Celeste Buckingham. On v slovenčine s preňho typickým textom, do ktorého ukryl reklamu na nový album H16 a v druhej časti mladá talentovaná Celeste. Po krátkej chvíli sa sily oboch spojili v jednu hudbu.

Kategória spevák:

Sisa Sklovská Lelkeš a jej muž (prosím, to prečo?) prišli vyhlásiť bronzového Slávika v kategórií spevák. Oddnes každý vie, že pán Lelkeš podniká v poisťovníctve. Ich chybou bolo, že ho vyhlásili skôr, ako sa vôbec predstavili nominovaní. Až po predstavení mien už s úsmevom manželská dvojica opäť povedala meno Richard Muller. Ten neskôr poznamenal, že by si to rád ešte zopakoval, pričom mal na mysli dva krát vyhlásenie za Slávika. Miro Žbirka, ktorý získal strieborného Slávika spomenul známu vec. Jeho šesťdesiatka sa naozaj oslavuje celý rok. Celeste Buckingham a Juraj Mokrý uviedli zlatého Slávika. Získal ho Peter Cmorík. Ten zostal zaskočený, veď už na pódiu keď videl Mullera a Žbirku, o sebe pochyboval.

3. RICHARD MULLER

2. MIRO ŽBIRKA

1. PETER CMORÍK

Niektoré vystúpenia nedávali zmysel. Kapela Billy Barman predstavila trapas, ktorý ťažko považovať za typickú slovenskú hudbu, aspoň hodnú vystúpenia na Slávikovi. Aj Rytmusa aj Zdenku Prednú, Tinu a Katku Knechtovú si vo videopríspevkoch dorobili cez počítač. Do scénok, kam totiž dorábané tváre dali, by originál zrejme ani nešiel. Kým pri televíznych obrazovkách sa ľudia divili a facebook o tom hovoril svoje (komentáre a reakcie na Slávika sa objavili aj u niektorých známych osobností), ľudia v publiku na samotnom Slávikovi sa výborne bavili. Informáciu nám potvrdili rôzne stoličky, ktoré mali priamy výhľad na celé dianie na pódiu. V poradí ďalším ocenením bola cena za webstránku. Opäť ju získala Zuzana Smatanová za svoju stránku www.zuzanasmatanova.sk. Ďalšou cenou v poradí bola reklamná cena, ktorú ťažko uznať za prestížnu kategóriu – cena najhranejšej skladbe na rádiu Express. Vzhľadom na to, že do rádií sa dostane len komerčná hudba a len hudba tých už známych, je koniec koncov na rádiu, čo hrajú najčastejšie. Ocenenie získal Peter Bič Projekt. Bez veľkých prekvapení sa udelilo nasledujúce ocenenie za Objav roka 2012 Celeste Buckingham. Talentovaná speváčka a bývalá Superstáristka si toto ocenenie nepochybne zaslúži.

Cenu za videoklip roka získal EGO & ROBERT BURIAN. Konkrétne za Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Vychádzalo sa z hlasovania na internetovom portáli Huste.tv, čo je opäť ďalšiu reklamou len na konkrétny portál, ktorý k sláve tlačí JOJ.

Kategória speváčka:

Medzi speváčkami sme mali viacero favoritov a preto sme ani nechceli medzi nimi rozhodovať. Nakoniec diváci rozhodli takto. Bronzovým slávikom je po vyhlásení výsledkov poslednou Misskou a Majkom Spiritom Zuzana Smatanová, ktorá si tak prišla na pódium po druhého Slávika v tento večer. Peter Sklár a Kuli prezradili meno strieborného Slávika. Na pódiu sme vďaka ich uvedeniu mohli druhý krát vidieť preberať cenu Celeste Buckingham. Tomáš Palonder a Pyco. Tí predstavili videoukážku z Pycovho štúdia. Išlo pritom o skopírovaný nápad videa, ktoré sme si tu predstavili pred dvoma týždňami. Video bolo totálnou kópiou, a tak nás prekvapila skôr dôsledná duplicita. Za zlatú Slávicu vyhlásili Tinu. S tou nahrali vopred ešte ráno video, keďže ako tehotná na večer nezavítala.

3. ZUZANA SMATANOVÁ

2. CELESTE BUCKINGHAM

1. TINA

Hit roka 2012:

Kristína Turjanová a Ľuboš Kostelný uviedli hit roka. Predtým predviedli zábavnú a rýchlu galaktickú šou s jasným vysvetlením klingonských záhad a pojmov. Hitom roka sa stala kúpalisková odrhovačka a veľký hit plný energie či v lete, či v zime “Žijeme len raz, práve tu a práve teraz” od EGA & Roberta Buriana.

Vyhodnotenie výhercu auta bolo tak trochu zvláštne. Notárka bola černoška, ktorej nebolo dobre rozumieť a scénka na Mesiaci bola zrejme predtáčaná. Predsa poznali meno výhercu, z pomedzi SMS hlasov posielaných počas celý večer. V každom prípade bola scénka zábavná a zaujímavá. Otázne je, ako si výherkyňa príde po auto, pretože jej ho nechali na Mesiaci… za hudby z filmu Návrat do budúcnosti a za videa podobného na skok Felixa Baumgartnera skočil na pódium Ivan Gašparovič. K nemu sa najskôr s nadšením dostali závereční moderátori Michal Hudák a Štefan Skrúcaní, no neskôr ho odpálkovali niekoľkými urážlivými frázami ako pomenovaním ujo (niektorí pozornejší vedia prečo) a frázou “odstúpte”. Zrejme nešlo o originál prezidenta, ale len úpravu buď dvojníka, alebo prácu počítača. Práve táto návšteva priniesla obálku s menom Absolútneho Slávika 2012. Zaskočený z “prezidentskej návštevy” bol však azda každý pri televíznych obrazovkách. Za absolútneho Slávika vyhlásili kapelu Desmod.

Večer zakončili nekončiacou oslavou 60. narodenín Miroslava Žbirku. Spievali viacerí interpreti jeho skladby a on sám si zaspieval jednu zo svojich známych skladieb.