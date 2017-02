Turecká telenovela Feriha, jej zaujímavosti a herecké obsadenie 1.67 (33.33%) 3 votes

Televízia Doma od polovice augusta začala vysielať turecký seriál Feriha. Stalo sa tak súčasne s uvedením Búrlivého vína na hlavnom kanáli TV Markíza. Feriha je zástupcom v súčasnosti úspešných tureckých telenoviel, ktoré tak vystriedali mexické a juhoamerické telenovely, ktorým zdá sa nadobro odzvonilo. Bližšia krajina aj pre dovolenky a bližší turizmus Slovákov v Turecku, láka o niečo viac. Na chuť tureckým seriálom prišli Slováci najmä pri Tisíc a jedna Noc, pokračujúc úspechom seriálu Veľkolepé storočie, ktorý mal aj druhý používanejší názov – Sultán. Feriha vyznieva veľmi obyčajne, pravdou však je, že ide o druhý najúspešnejší turecký seriál vôbec.

Príbeh seriálu

Feriha je mladé pekné dievča, ktoré vyrastá v chudobnej rodine vrátnika v panelovom dome, kde majú svoje byty bohatí obyvatelia prestížnej štvrti luxusného bývania. Otec vrátnik, mama upratovačka a tri deti bývajú v suteréne a starajú sa o pohodlie bohatých majiteľov bytov nad nimi. Feriha vďaka dobrým výsledkom v škole získa možnosť študovať na prestížnej súkromnej škole v centre Istanbulu, kam dochádza každý deň z domu. Dostáva sa medzi bohatých mladých ľudí, ktorí aj ju vnímajú ako rovesníčku. Feriha na škole študuje vďaka štipendiu a značkové šaty, ktorými maskuje svoj chudobný pôvod, dostáva od svojej kamarátky z pomedzi zámožných nájomníkov, ktorá ako rozmaznaná dievčina vyhadzuje pokojne aj celom nové šaty len preto, že pochádzajú od macochy. Feriha sa na škole stretáva s Emirom, bohatým playboyom, ktorý sa objavuje aj v bulvárnych plátkoch počas večierkov a „záťahov“ v nočných podnikoch. Očarí ho práve Feriha, ktorá tým, že býva v dobrej štvrti a nosí značkové šaty, nevzbudzuje dojem chudobnej dievčiny a využije tieto prvky na malú lož. V skutočnosti však nejde o lož, len zamlčanie skutočného pôvodu, čo sa postupne vyrojí do veľkej lži.

Problémom je, že Ferihin otec je tradičný prísny otec, ktorý dbá o česť rodiny a tradície. Jeho prísna výchova obmedzuje Ferihu v nosení drahých šiat, lepšieho mobilu, a vôbec jej bráni v modernej dospelosti a fungovaní už dospelej modernej ženy. Otec jej dohodne svadbu s príšerným Halilom, majiteľom malého obchodu, ktorý pripomína Borata vzhľadom aj vyjadrovaním mixnutého s Freddiem Mercurym. Feriha tak musí riešiť zložitý typický telenovelovitý vzťah s Emirom plný rozchodov, spojení, plaču, vylievaní sŕdc a podobne, zároveň riešiť boj proti zastaraným tradíciám a nútenej svadbe. Diváci môžu očakávať únos samotným Halilom, niekoľko bojov o záchranu Emira a Ferihy medzi sebou a ďalších zápletiek pred a aj po odhalení skutočného chudobného pôvodu hlavnej hrdinky v celkovo 160 častiach. Diváci sa môžu tešiť na svadbu, aj Emirovo zanedbávanie svojej manželky pre prácu v nočnom klube, no ku koncu sa divák dozvedá, že mnoho z nezhôd bolo spôsobených nedorozumeniami. To je už raz tak, keď v seriáloch necítia postavy potrebu obhajovať sa, diskutovať a objasniť si veci hneď na začiatku. Ako bude pokračovať príbeh seriálu si môžete prečítať v novšom článku, ktorý však môže prezradiť podstatné skutočnosti.

Zaujímavosti o seriáli

Seriál v tureckom origináli uvedený ako Adini Feriha Koydum sa na Slovensku vysiela jednoducho ako Feriha. Slovensko je ôsmou krajinou sveta, kde sa seriál vysiela. V Bulharsku sa volá Ogledalen svyat, v Pakistane, Afganistane a Rumunsku pod rovnakým názvom ako u nás, kým v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine ide o názov Djevojka imena Feriha (Dievča menom Feriha). Originálne časovanie seriálu pozostáva z troch sérií. Prvá má 24 dielov, druhá 43 a tretia má 13 častí. Na Slovensku sa však stretávame s úpravou na kratšie jendotlivé diely. V Turecku sú totiž porovnateľne dlhšie. Etiler, časť štvrti Besiktas na európskej strane Istanbulu, naozaj existuje a je tak známa podobne, ako by boli v seriáli z Bratislavy napríklad známe Palisády.

V origináli seriál znie takto:



Herci zo seriálu Feriha

Feriha Yilmaz v podaní herečky Hazal Kaya

Hazal Kaya je v turecku veľmi známe meno. Narodená 10. októbra 1990 v Gaziantepe študovala v Istanbule a dnes má okrem úspešnej hereckej kariéry aj skutočný univerzitný diplom, nie len ten seriálový na ktorom pracuje. Za sebou má niekoľko filmových, no prevažne seriálových úloh. Počas úspešného vysielania Ferihy v tureckej televízií bola žiadanou osobnosťou v televíznych programoch, aj na akciách. No jej úspech stále neutícha. Naposledy sa objavila v seriáli A.S.K, ktorý zatiaľ žiadna slovenská televízia nepripravuje.



Emir Sarrafoglu v podaní herca Cagatay Ulusoy

Emira hrá 23 ročný Cagatay Ulusoy, ktorého otec bol bulharský Turek a matka pochádza z Bosny a Hercegoviny. Narodil sa v roku 1990 a nad herectvom vlastne nikdy veľmi nerozmýšľal. V roku 2009 sa výraznejšie venoval modelingu a v roku 2010 získal turecký titul Najkrajší model Turecka 2010. Svoj vzhľad si nepochybne veľmi dobre uvedomuje aj jeho postava v seriáli, čo je vlastne jeho prvá seriálová úloha, pred ktorou si zahral menšiu filmovú. V súčasnosti ide o žiadaného herca, ktorý dostal po nakrútení Ferihy (2011 až 2012) minimálne jednu naozaj realizovanú ponuku na ďalší seriál.

Ferihin otec v podaní herca Metin Çekmez

Metin Çekmez je už známou tvárou. Herec sa narodil v roku 1945 a v súčasnosti sa objavuje hlavne v úlohách skúsených starších a múdrych mužov. V seriáli Šeherezáda, alebo inak 1001 a jedna noc, si zahral úlohu pána Burhana Elviaoglu. Vo Ferihe hrá otca hlavnej hrdinky, ktorý odmieta vzhľad modernej ženy na svojej dcére a dáva väčší význam zastaraným tradíciám, než modernej dobe a snahe chápaniu moderného človeka.

Zehra Yilmaz v podaní herečky Vahide Percin

Vahide Percin (v minulosti ako Vahide Gördüm) je turecká herečka narodená v roku 1965 v tureckom Izmire na západe krajiny. V seriáli si zahrala matku Ferihy Zehru.



Foto: tolgateke.com, vytvorené v spolupráci s Mária, Erika a Saša