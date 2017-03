Seriály Priatelia a Teória veľkého tresku – čo ich spája?

Ohodnoť článok

O niekoľko dní uzrie svetlo sveta ďalšia, v poradí už 8. séria obľúbeného amerického sitcomu Teória veľkého tresku. V súčasnosti patrí medzi popredné seriály svojho druhu rovnako ako pred rokmi legendárni Priatelia. Na prvý pohľad sa môže zdať, že sú tieto dve sitcomy neporovnateľné, no sú si podobnejšie viac ako by ste čakali. Veď posúďte sami.

(Pozor SPOILER! Článok obsahuje detaily jednotlivých seriálov, ktoré prezrádzajú dej)

Priatelia

Jeden z najobľúbenejších seriálov na prelome tisícročí, ovenčený mnohými oceneniami si získal srdcia divákov na celom svete. Príbeh sa odohráva v Greenwich Village v New Yorku a zachytáva životné osudy šiestich rôznorodých ľudí, ktorých však spája silné priateľstvo. Počas desiatich sérií, ktoré boli nakrútené, sa dozvedáme o ich vzťahoch, úspechoch, sklamaniach a iných životných udalostiach – všetko však pretkáva všadeprítomný humor. Zaujímavosťou je, že práve oslavuje už 20 rokov.

Hlavnými postavami v seriály sú:

Rachel Green (Jennifer Aniston) priamočiara servírka a neskôr asistentka, ktorá nemá núdzu o partnerov, avšak okolnosti ju stále privedú k Rossovi Gellerovi (David Schwimmer) známeho paleontológiou a troma rozvodmi. V seriáli sa vyskytne aj jeho sestra Monica Geller (Courtney Cox) perfekcionistická šéfkuchárka, ktorá sa po mnohých stroskotaných vzťahoch dá dokopy s Chandlerom Bingom (Matthew Perry) a ten je známy svojim svojským sarkastickým humorom. Jeho najlepším priateľom a spolubývajúcim je Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), béčkový herec a viac-menej sukničkár. Šesticu uzatvára mierne strelená masérka a speváčka v jednom Pheobe Buffay (Lisa Kudrow).

V takomto zložení nie je núdza o komické situácie ani o dojemné scény. V seriáli sa objavuje niekoľko ďalších vedľajších postáv, vrátane detí či zvierat.

Teória veľkého tresku

Od roku 2007 sa aj v našich končinách teší obľube tento milý a „prudko vedecký“ seriál od tvorcov Dva a pol chlapa či Dharma a Greg. Na prvý pohľad by sa zdalo, že sitcom o vede, videohrách, sci-fi a komixoch nezaujme priemerného diváka. Opak je však pravdou a seriál uspel aj za hranicami komunity biflošov. Príbeh sa odohráva v Pasadene a vykresľuje nám život štyroch nádejných mladých vedcov, ktorí okrem vedy riešia aj také „banality“ ako sú ženy či kontakt s okolitým svetom. Do ich života jedného dňa vstúpi mladá susedka a nadviaže s nimi priateľstvo. Hlavnými postavami seriálu sú:

Sheldon Cooper (Jim Parsons) je teoretický fyzik s obrovským IQ a egom, avšak problém mu robí pochopiť iróniu či sarkazmus. Jeho spolubývajúcim je veľmi trpezlivý a chápavý Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), ktorý je experimentálny fyzikom s intoleranciou na laktózu. Už v prvých častiach sa zahľadí do ich susedky Penny (Kaley Cuoco), ktorá sa márne snaží stať herečkou a namiesto toho pracuje ako čašníčka v Cheesecake Factory. Ako jediná zo seriálu nemá vedecké vzdelanie, preto často nechápe konverzácie ostatných. Howard Joel Wolowitz (Simon Helberg) je letecký inžinier a samozvaný zvodca ženských sŕdc, avšak u žien nemá toľko šťastia ako by chcel. Toto sa však zmení len čo stretne mikrobiologičku Bernadette Rostonkowski ( Melissa Rauch). Veľa šťastia u opačného pohlavia nemá ani ich indický priateľ astrofyzik Rajesh „Raj“ Koothrappali, ktorý bez dúška alkoholu neprehovorí zo ženami. Do skupinky patrí aj svojrázna neurologička Amy Farrah Fowler (Mayiam Bialik), ktorá tvorí so Sheldonom veľmi neobvyklý pár.

Podobnosti seriálov, ktoré ste si možno ani nevšimli:

1.) Každodenné stretnutia a čašníčky

V oboch seriáloch je kľúčovým miestom na stretnutiach ich obľúbená kaviareň či kantína. V Priateľoch sa každý deň schádza partička šiestich protagonistov v obľúbenej kaviarni, aby sa zo všetkým zdôverila svojim blízkym. Či už sú to vzťahy, pracovné záležitosti, alebo iné udalosti v ich životoch. Neodmysliteľným je oranžový gauč, ktorý sa stal ich symbolom. Kaviareň sa volá Central Perk a istý čas tam pracuje Rachel ako čašníčka.

V Teórií veľkého tresku sa takisto každodenne stretávajú kolegovia a zároveň aj priatelia, tento krát však v univerzitnej kantíne. Pri ľahkom obede riešia záležitosti okolo vedy, počítačov, najnovších objavov, avšak nevynechajú ani ľúbostný a spoločenský život s ktorým majú problémy. „Vedátori“ sa zvyknú stretávať aj v podniku zvanom Cheesecake Factory, kde mimochodom pracuje Penny. Ako inak sarkazmus je v cene denného menu.

2.) Susedia od vedľa

Pre lepšie udržanie vzťahov prispieva aj fakt, že v oboch seriáloch sú určité postavy vlastne susedia. V Priateľoch býva Rachel s Monicou a naproti Joey s Chandlerom. V Teórií veľkého tresku sú spolubývajúcimi Sheldon s Leonardom a naproti býva Penny. V oboch prípadoch sa nájomníci navzájom navštevujú a často krát k sebe pozývajú aj ostatných z partie. Či už riešia svoje životné situácie alebo hrajú nejakú hru, výsledok je rovnaký – tvoria nerozlučnú skupinu.

3.) On and off relationship – stále sa schádzajú a rozchádzajú

Každý z nás zrejme pozná dvojicu, ktorá sa nevie rozhodnúť či k seba patrí alebo nie. Tvorcovia seriálov tento jav často zaraďujú do scenárov pre lepšiu gradáciu deja. A sitcomy nie sú výnimkou. V priateľoch sa jedná o dvojicu Rachel a Rossa, ktorí sa rozchádzali a opätovne schádzali hneď niekoľkokrát. Na konci sa však predsa vrátili k seba – každý správny sitcom musí mať nejaký ten „happy end“, no nie? V druhom zmieňovanom sitcome si problémami s rozchodmi prešli hlavne Penny a Leonard, ktorí sa nevedeli zhodnúť kam vlastne smeruje ich vzťah. Ako to bude s druhou dvojicou nevedno, tvorcovia totiž ešte neavizujú koniec natáčania a všetko je otvorené. Ostatné postavy sa taktiež nevyhnú rozchodom, majú však svojich priateľov, ktorí ich podržia.

4.) (Ne)úspešné herecké kariéry

Najväčším snom Američanov je preraziť v svete showbiznisu ako herec a byť slávny. Takéto tendencie majú aj protagonisti seriálov, ktorí sa o to márne pokúšajú. Joey z Priateľov si zahral len jednu úlohu v istej béčkovej telenovele a odvtedy o neho nie je záujem. Rovnako dopadla aj Penny z Teórie veľkého tresku, ktorej najväčším úspechom bola úloha v podpriemernom sci-fi filme. Hoci sa obaja snažia všemožne preraziť v svete filmu, dočkajú sa len rolí v reklamách. V skutočnom živote sú však obaja vynikajúcimi hercami. Matt LeBlanc sa dokonca dočkal vlastného seriálu Joey.

5.) Rozprávkové honoráre

O tom, že seriáloví herci dostávajú za svoje herecké výkony naozaj nemalý plat netreba diskutovať. V prípade týchto dvoch seriálov ide však o naozaj slušný honorár. S narastajúcim počtom sérií sa zvyšovali aj ich platy a legendárni Priatelia dostali za poslednú sériu až 1 milión dolárov za epizódu. Prevýšiť ich môžu už len hrdinovia z Teórie veľkého tresku, ktorí majú momentálne zmluvy od 750 000 dolárov až do 1 milióna za epizódu. Suma sumárov tieto dve sitcomy patria nie len medzi najobľúbenejšie ale aj najlepšie platené.

6.) 20. výročie verzus 8.seriálová sezóna

Seriál Priatelia sa začal vysielať 22.septembra 1994 na stanici NBC a skončil 6. mája 2004.

Tento rok teda oslavuje 20 rokov od začiatku vysielania a presne v tento deň budú môcť diváci z celého sveta sledovať v poradí už 8. sériu Big Bang Theory, pričom tvorcovia vyhlásili, že seriál bude mať minimálne 10. sérií (až do roku 2017). Všetci sa už nevieme dočkať!

Nuž čo dodať na záver. Snáď len toľko, že seriály nech sú už akokoľvek dobré a kultové raz sa predsa len skončia a nám zostanú oči pre plač. Ale nie, len žartujem. Televízny priemysel nám znovu naservíruje niečo čomu sa budeme smiať ďalšie desaťročie. Možno nie sú sitcomy tým najkvalitnejším čo dokážu filmári urobiť, sú však zábavné a trefné. A na niektorých hláškach sa pobavíme aj po rokoch. Bazinga!

Pre Zaujimavosti.net pripravila Denisa