Rumunská televízia prišla neskoro, púštnu búrku teda nafingovala

Rumunský moderátor mal nakrútiť reportáž o piesočnej búrke. Keďže však prišiel neskoro a cestou ho zdržali ešte iné povinnosti, so štábom sa rozhodli improvizovať. Prítomný vietor im mal pomôcť dotvoriť efekt piesočnej búrky k rozhadzovaniu piesku nohou. Kým jeden nakrúcal, druhý moderoval a s plnou vážnosťou popisoval, čo sa udialo a aké to je. Tretia osoba na zábere však nikdy nemala byť videná. Nešťastný pohyb kamerou totiž odhalil, že za piesok vo vzduchu môže ďalší kolega, ktorý to zachraňoval vykopávaním piesku do vzduchu. Teraz hádže jeden z kolegov vinu na druhého, ale ani diváci nie sú tak sprostí, aby následné smiešne vyjadrenia televízie zhltli aj s navijakom.