Ako prebieha casting do Súdnej siene (TV JOJ)

Súdna sieň, ako istotne viete, je reláciou na TV JOJ, ktorá má prerozprávať reálne príbehy zo súdneho prostredia. Nejde teda o nič, čo by vzniklo v hlave režiséra alebo scenáristu. Samozrejme, určitá úprava tam je, no základ zostáva zachovaný. Je dobrou voľbou, že pre prerozprávanie takýchto príbehov nie sú prizvaní reálni herci. Nejde totiž pri nakrúcaní o herecký výkon, ale o to, ako sa bežný človek môže na súde chovať, tváriť, ako môže reagovať a takýto človek niekedy môže reagovať celkom inak, viac bežne a ľudsky. Jeho tvár nie je tak známa a nikto si ju nebude z divákov podvedome spájať s nejakou úlohou. Skrátka ide o neznámeho človeka, ktorého spoznáme v jeho výpovedi na filmovom súde.

Na to, aby seriál mohol vznikať, je potrebné nájsť vhodných ľudí. K tomu slúžia castingy, na ktoré televízia aj ľudí zvoláva niekedy po skončení Súdnej siene. Na uvedený kontakt sa stačí zaregistrovať a potrebné informácie máte možnosť získať aj emailom, byť pozvaní na casting a ukázať čo viete.

Castingy prebiehajú v televízii JOJ na Kolibe v Bratislave. Parkovať je kde. Ak idete autobusom, je to konečná zastávka spoja 203 a možno 100 metrov pešo okolo zaujímavého pamätníka. Na treťom poschodí vás víta recepcia s číslom a hárok papierov so scenárom, ktorý by ste mali vedieť prerozprávať svojimi slovami. Netreba sa učiť nič od slova do slova a už vôbec nie sa niečoho báť. Trochu problém tvorí naozaj minimum miest na sedenie, čo sa dá považovať za jedno z mála mínusov celého dňa. Casting môže byť niekoľko hodinový a preto je na mieste si priniesť aj občerstvenie.

Nuž a čo keď prídete na rad?

Vchádzate dnu, celá tréma a strach opadne. Predstavíte sa a režisér sa zahrá na sudcu, kým technik si vás odfotografuje a nasníma. Režisér je pritom sympatický a pohodový chlapík, na ktorého otázky sa dá dobre reagovať. Celé to netrvá viac ako 5 alebo 10 minút. Simulujete diel Súdnej siene, ktorý ste zatiaľ nevideli, lebo ste v ňom súčasťou práve vy. Vašou úlohou je reagovať, v podstate akokoľvek. Nikto nebude reagovať a rozprávať rovnako a zrejme práve to potrebujú. A verte, že aj človek, ktorý si myslí, že to ide len vyskúšať a nemá šancu, tú šancu občas môže dostať. V súdnej sieni je mnoho charakterov, rôznych postáv, hercov, úloh. Nie všade je potrebný silný chlapík, zarastený pán, krásna slečna, alebo skúsená matka. Sú to aj rôzne iné postavy pre ktoré môžete byť práve vy tou správnou postavou.