iPhone 8 a všetko, čo o ňom vieme

Ohodnoť článok

OLED iPhone

Očakáva sa, že Apple uvedie nové modely rady iPhone v septembri tohto roku. O pripravovaných iPhonoch, ktoré by podľa všetkého mali mať úplne iný dizajn, sa toho povedalo a popísalo už veľa.

Apple tiež cíti tlak. Prvý iPhone, ktorý uviedli na trh v roku 2007, oslavuje desiate výročne a od spoločnosti sa pri tejto príležitosti očakáva niečo veľké.

Analytici z Wall Street dúfajú, že nový iPhone spustí „super cyklus“ predaja, ktorý z Apple možno urobí prvú verejne obchodovateľnú firmu s biliónovou hodnotou.

Apple málokedy poskytuje informácie o chystaných produktoch, no podľa niekoľkých náhodne vypustených správ od spoločnosti by mohli byť fámy pravdivé.

Tip redakcie: Prečo máte na iPhone maličkú dierku vedľa zadnej šošovky fotoaparátu

Čo by ste mali vedieť o najnovšom modeli iPhone?

Apple by mal predstaviť tri iPhony — jeden s úplne zmeneným dizajnom a dva, ktoré sú vlastne modernejšími verziami modelov iPhone 7 a iPhone 7 Plus. Analytici predpovedajú pre prvý spomínaný viaceré nové mená– nový iPhone: iPhone Pro, iPhone Edition, OLED iPhone, iPhone 8. V našom článku sa budeme venovať iba tomuto modelu a zatiaľ ho budeme volať iPhone 8.

Dostáva sa mu totiž najviac pozornosti. Očakáva sa, že bude mať expanzívnu technológiu zobrazenia edge-to-edge (od okraja po okraj), zahnuté okraje a oveľa menší rám než súčasný iPhone 7. Obrazovka by mala využívať najnovší druh zobrazovacej technológie s názvom “OLED”, ktorá sľubuje nižšiu spotrebu energie a tmavšie odtiene čiernej.

Vyzerá to tak, že Apple potvrdil zmenený dizajn modelu iPhone 8 s menším rámom prostredníctvom jednoduchého obrázku, ktorý sa objavil na firmvéri HomePod. Krycie meno obrázku je D22.

Dizajn bez okrajov by umožnil rozšíriť obrazovku pri ponechaní rovnakých rozmerov telefónu. Väčšia obrazovka by mala mať podľa informácií, ktoré prenikli priamo z Apple, a predpovedí spoločnosti KGI Securities, rozlíšenie 1125×2436.

Očakáva sa, že iPhone 8 bude mať predný fotoaparát s 3D senzormi a upravovacími funkciami, vďaka ktorým budú môcť užívatelia okrem fotografovania so snímkami aj manipulovať. Kamera na prednej strane sa bude využívať na rozpoznávanie tvárí, čo by malo buď nahradiť dotykový senzor odtlačkov prstov alebo ho doplniť. Zo spoločnosti unikli aj informácie o funkcii uzamykania telefónu prostredníctvom rozpoznávania tváre a o takzvanej biometrickej výbave.

Zadná kamera by mala mať dve vertikálne nasmerované šošovky na rozdiel od modelu iPhone 7 Plus, ktorý ich má horizontálne umiestnené. Vzhľadom na nový dizajn od okraja po okraj by mal Apple zrejme odstrániť domovské tlačidlo a jeho funkcie zabudovať do obrazovky. Nie je jasné, či bude senzor odtlačkov prstov tiež zabudovaný do obrazovky alebo ho nahradí funkcia rozpoznávania tvárí.

Čo sa týka softvéru, najnovší iPhone bude využívať operačný systém iOS 11, budúcu verziu pre iPhony a iPady. iOS 11 je celkom dobrá aktualizácia so zmeneným riadiacim centrom, novým spôsobom snímania obrazovky a viacerými zlepšeniami systému Siri.

Model iPhone 8 by však mal mať aj iné vlastnosti, ktoré sa zatiaľ v súvislosti s iOS 11 oficiálne nespomínali, napríklad rozšírenú realitu, vďaka ktorej sa budú dať meniť fotografie po zosnímaní.

Keď si budete potrebovať nabiť svoj iPhone, už ho nebudete musieť nikam napájať cez kábel. Apple vraj do svojich jesenných modelov pridáva bezdrôtové napájanie, hoci nabíjačka v štýle hodiniek Apple by sa mala predávať osobitne. Apple sa stal oficiálnym členom organizácie Wireless Power Consortium, čo naznačuje, že o spomínanej technológii vážne uvažuje. Nový iPhone s úplne zmeneným dizajnom však nebude lacný. Niektorí analytici odhadujú cenu na 1 000 dolárov alebo dokonca viac.

Okrem toho si naň zrejme budeme musieť počkať. Podľa odborníkov by mohol problém so senzorom odtlačkov prstov posunúť predstavenie dlho očakávanej novinky a na trh by sa tým pádom dostala v októbri alebo aj neskôr.

Hovorí sa, že iPhone 8 by mal byť iba v čiernej farebnej verzii. A nie, nebude mať konektor pre slúchadlá.

Viac sa dozvieme už čoskoro. Posledných päť rokov totiž Apple zvykne predstavovať nové iPhony zakaždým v septembri.

Čítajte tiež:

Apple sa pripravuje na smrť iPhone

Nový trend: v kurze sú „nahé torty“ bez tradičného zdobenia

Dámy, vedeli ste, že aj muži bývajú po sexe smutní

Zdroj: http://www.businessinsider.com/apple-iphone-8-rumors-photos-renderings-reports-2017-7/#well-find-out-soon-enough-apple-has-launched-new-iphones-in-september-for-the-last-five-years-19