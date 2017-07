Kde sa vyrábajú vozidlá BMW? Zaujímavý náhľad miest, kde sa rodí BMW

Ohodnoť článok

BMW je symbolom nemeckej kvality v oblasti automobilového priemyslu a ide o jednu z tých značiek, ktorých majiteľov škatuľkujeme ako mafiánov, či machrov ťažkého kalibru. Po pravde, ak by sa mi osobne finančne darilo, možno by som tiež siahol po drahšej kvalite a mohol sa spoľahnúť na osvedčenú značku. Jednou z najčastejších otázok, ktorá obyčajného človeka trápi okrem ceny niektorých modelov, je aj to, kde sa vlastne vozidlá vyrábajú. Pred viac ako rokom existovala domnienka, že by jeden z nových výrobných závodov mohli postaviť na Slovensku. Hoci sa nič také realizovať nebude, priblížme si tie miesta, kde sa BMW vyrába v súčasnosti. Zoznam obsahuje totiž aj pár prekvapení a aj fabriky, kde sa vyrábajú podstatné diely a ptria priamo pod BMW Group.

Európa – Nemecko – Mníchov

BMW si svoju históriu píše od roku 1916 a v roku 1922, kedy postavili na motory prvú fabriku v Mníchove, stále nebolo prednosťou spoločnosti vyrábať automobily. Prevládali letecké motory a motocykle. Po II. svetovej vojne už však prevládajúca výroba automobilov znamenala prudký rast spoločnosti. Vznikli tu mnohé známe modely, napríklad BMW 600, BMW 700, Isetta a BMW 1500. Dnes sa tu vyrábajú vozidlá BMW série 3 a od leta minulého roku aj BMW série 4 Coupé. Napriek zdanlivo stiesneným priestorom v hustej zástavbe sa však aj tu nájde testovacia dráha, ba dokonca je zaujímavosťou múzeum BMW, ktoré je súčasťou komplexu.





Európa – Nemecko – Lipsko

BMW výrobná hala na adrese BMW-Allee 1, Leipzig je jednou z najdôležitejších výrobní vozov BMW. Má dobré napojenie na cestnú dopravu a železničnú dopravu dotiahnutú až k skladiskám. Ak si dobre všimnete, miesto je postavené s perfektnou presnosťou a pokiaľ by inžinieri dostali chuť, či úlohu otestovať ktorýkoľvek svoj model, majú k dispozícií vlastnú trať so zákrutami, aj rovnými úsekmi, ktorá sa nachádza západne od areálu pozdĺž koľajiska. Odtiaľto pochádzajú modely 5 dverových BMW 1, Coupé a z roku 2013 aj série BMW i3 a BMW i8.





Európa – Anglicko – Oxford

Na juhovýchodnom okraji slávneho mesta Oxford, ktoré sa preslávilo skôr svojim vydavateľstvom a vysokoškolskými inštitúciami, sa nachádzajú výrobné haly spoločnosť BMW Group, aj keď pravdou je, že sa tu vyrába niečo iné. Sú to automobily MINI, ktoré patria do portfólia automobilky. Pochádzajú odtiaľto modely MINI Cooper a MINI One D s dieslovým motorom. V súčasnosti sa tu vyrába 5 modelov MINI a to Clubman, Cabrio, Coupé, Roadster a Hatch.





Európa – Nemecko – Regensburg

Ani tu nehľadajte malú fabriku. Obrovská plocha s výrobnými halami je tentoraz ešte hustejšie pri sebe a aj testovacia trať pre skúšanie rýchlych vozidiel je o niečo väčšia. Regensburg nie je tak ďaleko od českej Šumavy.





Európa – Nemecko – Dingolfing

Výrobné haly v nemeckom mestečku Dingolfing sa nachádzajú neďaleko Regensburgu. Z jedného BMW do druhého je to menej ako hodina predpisovej cesty. Napriek tomu sú sebestačné, s obrovskou plochou určenou pre výrobu, ako aj pre skladovanie vozidiel samotných. Testovacia dráha sa nachádza severne a samozrejme nechýba ani železničná prípojka. Vyrábajú sa tu napríklad modely BMW série 3, 5, 6 a 7 ako aj M5, M6 a len v roku 2013 tu vyrobili 340 000 vozidiel. Zároveň sa tu vyrábajú niektoré diely pre Rolls-Royce.





Európa – Nemecko – Landshut

Fabrika postavená v priemyselnom parku v nemeckom Landshufte je vzdialená od Dingolfingu asi len 20 minút autom. Nestavajú tu celé vozidlá, ale len plastové časti karosérie, vyrábajú tu množstvo interiérových dielov a doplnkov.





Európa – Rakúsko – Steyr

Rakúske mestečko Steyr by sme si na mape automobilovej výroby asi nikdy nevšimli, nebyť priemyselného parku na východ od centra, v ktorom sa vyrábajú motory pre BMW. Ide o jeden z najväčších výrobných podnikov, aké automobilka má a to už celé desaťročia. V rámci motorov, ktoré sa tu vyrábajú, ide o najdôležitejší podnik. Dokonca tu vozia diely z Nemecka, aby sa spracovali a ďalej putovali späť. Zaujímavosťou je, že motory zo Steyru majú byť podľa informácií BMW prítomné vo všetkých vozoch na svete. Ale možno ide len o nesprávny preklad, aj keď už len pre celý európsky trh je výsledné číslo úctyhodné.





Afrika – Juhoafrická republika – Rosslyn

Výrobné haly v Rosslyne neďaleko juhoafrickej Pretorie, boli prvou zahraničnou výrobnou halou, ktorú nemecká automobilka postavila mimo svoj kontinent. Dala prácu 1700 ľuďom a pochádzajú odtiaľto najmä BMW série 3, ktoré putujú na export, alebo pre juhoafrický trh.





Európa – Veľká Británia – Hams Hall

Vo Veľkej Británii východne od Birminghamu by sme mohli nájsť výrobné haly Hams Hall. Nevyrábajú tu priamo celé vozidlá, ale len ich motory, či iné súčiastky. Škoda, že nič nevidieť. To najväčšie čaro sa istotne nachádza vo vnútri. V každom prípade podľa oficiálnych zdrojov BMW bolo na tomto mieste len za rok 2013 zmontovaných viac ako 400 000 motorov.





Ázia – Čína – Shenyang

Výrobné haly v čínskom meste Shenyang vznikli v roku 2003 a nesú názov vtedy novovzniknutej produkčnej siete Brilliance China Automotive Holdings Ltd. Pochádzajú odtiaľto modely BMW série 5, BMW X1, BMW série 3 Sedam a BMW 3 predĺžené.





Európa – Nemecko – Wackersdorf

Výrobné haly postavené ďalej od mestečka Wackersdorf stoja uprostred ničoho. Pár desiatok minút jazdy odtiaľto na východ sa nachádzajú hranice s Českou republikou. Na rozľahlej ploche sa nachádza výrobňa interiérových prvkov, palubných dosiek pre BMW 1 a 3 série a taktiež sa prevádzka podieľa pri výrobe elektrického modelu BMW i.





Severná Amerika – USA – Spartanburg

Fabriky nemeckej automobilky BMW majú v prípade záujmu o americký trh najlepšie, ak svoje vozy vyrábajú priamo tam. Veľkú, ale v skutku naozaj veľkú fabriku nájdeme v severnej časti štátu Severná Karolína západne od mesta Greenville po ceste 85. V tesnej blízkosti je letisko a o zásobovanie a odvážanie nových vozov sa stará najmä železnica vybudovaná priamo do skladiska umiestnená v strede celého priemyselného parku, ktorého oficiálny názov znie Spartanburg. Tu vznikajú nablýskané kvalitné vozy nemeckej značky a to si mnoho Američanov myslí, že ich BMW putovali loďami za nemalý peniaz cez Atlantik. Vyrábajú tu napríklad modely BMW X3, BMW X5 Sports Activity a čoskoro sa začne aj s BMW X4. Podnik má 7 000 zamestnancov a práve táto prevádzka zásobuje vozmi BMW celú Ameriku, a aj ďalšie krajiny v zámorí.





foto: BMW.sk