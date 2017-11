Ako si vybrať správne slúchadlá na počúvanie hudby či hier 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Slúchadlá si zadovážime najčastejšie v snahe sprístupniť si hudbu počas cestovania, práce, alebo oddychu. Využitie nachádzajú aj pri práci s počítačom, kedy nechceme obťažovať iných, no i to sa nie vždy darí, keďže ako si povieme, „nie sú slúchadlá ako slúchadlá“. Obhliadnuc od toho, že slúchadlá môžu za veľké množstvo nehôd vďaka nepozornosti poslucháčov hudby na chodníkov a cestách, sú prostriedkom, ako si vychutnávať hudbu vlastne kdekoľvek, kde to je možné. Či si ich pripájate k mobilu, mp3 prehrávaču, alebo multimediálneho zariadenia, každé majú rôzne vlastnosti, na ktoré by ste mali prihliadať pri ich výbere.

Technické vlastnosti a čísla

Ľudia nie vždy majú radi čísla a matematiku, no tentoraz to vydržte. Technické údaje na výrobku by vám mali dávať vždy tri základné vlastnosti a do decibely (db), ohmy (Ω) a herze (Hz). Každý z údajov môže meniť druh použitia a vstupného zariadenia. Ideálne decibely sú nad 100 db. Ak je to menej, zrejme ide o lacnejšie slúchadlá. Výška odporu, vyjadrená v ohmoch a zobrazovaná s gréckym písmenom Omega, je údaj, ktorý dáva informácie o výkone v závislosti od zariadenia. Vysoké číslo a silné zariadenie budú spolu sedieť. Ak však výkonné slúchadlá s vysokým číslom odporu pripojíte k slabšiemu prenosnému zariadeniu, hlasitosť aj celkový výkon sa zníži. Frekvenčný rozsah v rámci ktorého slúchadlá dokážu prehrávať do uší zvuk, je udávaný v Herzoch, pričom hodnota môže byť od pár desiatok po 18 000 Mhz. Spodné čísla sú zvukové hĺbky a tie horné čísla zas výšky. Dôležitý je rozsah, nie jediné číslo a nič viac.

Štuple, alebo cez hlavu?

Podstatným parametrom pri výbere je rozlíšiť dva základné druhy slúchadiel. Štuple do uší sú drobné a umožňujú lepší slobodnejší pohyb. Nie každému však ucho dovolí niečo také udržať a druhá vec je pomerne často nepríjemný pocit čohokoľvek v ušiach. Blízky príbuzný štupľom do uší, čiže oddeleným slúchadlám, ktoré sa vkladajú do ušných dierok, sú stále oddelené slúchadlá, avšak s úchytom za ucho. Príliš tenkým ušiam nebude ich klesanie svedčať. Slúchadlá sú síce ľahké, no každé ucho je individuálne. Pri štupľoch a závesných slúchadlách sa často objavuje priepustnosť okolitého hluku, ale taktiež priepustnosť hudby von. Rušiť tak môžete svoje okolie. Slúchadlá cez hlavu majú taktiež rôzne tvary slúchadiel. Pre zvukovú izoláciu nebudú príliš vhodné tie, ktoré sa na ucho len prikladajú. Prienik zvukov z vonka do ucha znižuje kvalitu počúvaných zvukov. Najlepšie vlastnosti vo zvukovej izolácií okolia a od okolia zároveň, sú slúchadlá s oblúkovým spojom cez hlavu, ktoré obopínajú celé ucho. To je totiž ukryté celé vo výreze jedného z dvojice slúchadiel. Mäkký izolačný materiál by pritom nemal tlačiť a ani vyvolávať nepríjemné pocity. Slúchadlá cez hlavu by mali mať posuvnú polohu výšky hlavy a nemali by veľmi tlačiť.

Materiál je dôležitý

Štuple do uší majú často vymeniteľné diely. Silikón, alebo pri lacnejších modeloch rôzne druhy peny, a molitanu, je vymeniteľný a je možné ho kúpiť v špecializovaných predajniach podľa modelu. Ak sa už pri prvom ohmataní javí materiál, ako príliš mäkký a pórovitý, môže znamenať komplikácie pri čistení a môže meniť svoj tvar. Na trhu poznáme aj veľké množstvo falzifikátov za dobrú cenu. Dostať sa k nim nevedomky cez predajcu a bazár sa dá pomerne ľahko. Rozpoznať ich je možné podľa počutia. Plechové hrkálky sú rozpoznateľné pre skúsené ucho rýchlo. Dôležité sú materiály spojov a miesta, kde by ohýbanie káblov mohli znamenať praskanie a zničenie káblov. O kvalite prevedenia svedčí aj hmat a pohyblivosť, či stálosť dielov.

Veľké slúchadlá obopínajúce hlavu cez vrch hlavy majú taktiež niekoľko vlastností, ktoré je dobré sledovať pri ich výbere. Pri využívaní na počúvanie hudby vonku a pri chôdzi je dobré mať ľahšie slúchadlá s možnosťou pevného, no nie tesného, nasadenia na uši. Dnešný trend je používať tento druh slúchadiel aj vonku medzi ľuďmi, čo je často neprehliadnuteľné a tak ich možno považovať za súčasť štýlu daného človeka. Výber vzhľadu tak môže byť aj vecou imidžu. Čiže farebnosť, dizajn a vôbec prevedenie môže hrať hlavnú úlohu. Slúchadlá na doma pri počítači, alebo audiosystéme by už nemuseli zakladať na vzhľade, ako skôr na pôžitku z počúvania.

Všímajte si

Materiál obopínajúci ucho môže byť vyhotovený z veľkého množstva druhov plastov, umelých koží, alebo molitanov. Pri výbere slúchadiel to človek neodhalí a často ani samotní výrobcovia. Počítať s niektorými modelmi aj o rokov je však riziko. Látka tvoriaca povrch molitanov môže po čase praskať, znížiť vlastnosti stáleho tvaru a tak je vhodné rozpoznať materiál, kde existuje riziko odlupovania. Ide o niekoľko druhov imitácií kože. Pri kvalite celého zariadenia, ktoré môže vydržať dlhé roky je potom sklamaním čierne ucho a neustále zašpinený stôl. Očalúniť si ich svojpomocne nie je jednoduché.

Zopár možných plusov

Plusom môže byť schopnosť vetrania pre uši. Slúchadlo obopínajúce ucho netvorí len zvukovú izoláciu, ale aj tepelnú izoláciu, ktorá má často za následok potenie a zvyšovanie teploty. Slúchadlá pre hráčov sa už vynašli a už nejaký čas prinášajú možnosti, ako vetrať, keď hráč venuje pozornosť hre aj pár hodín. Druhým plusom môže byť ovládanie hlasitosti niekde na kábli mimo software a samotné zariadenie. Sú situácie a profesie, pri ktorých nájde využitie pohotovostné tlačidlo „mute“, okamžitého stíšenia zvukov. Pri hráčskych slúchadlách sa stretávame s možnosťou vibrovania a pri slúchadlách pre bežné používanie na počítači je častou súčasťou mikrofón. Zaujímavou je funkcia wireless, alebo skrátka slúchadlá bez kábla. Fungujú na prenose bluetooth, no vyžadujú batérie a aj prenos je náročnejší na energiu. Ak ale niektorý z uvedených plusov chýba, treba ich chápať ako voliteľné doplnky, ktoré nie sú podmienkou pre kvalitný výrobok.