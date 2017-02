Rusko a prípravy zimnej olympiády v Soči 2014: takéto nestíhanie ste nečakali

Ohodnoť článok

Rusko vynaložilo obrovské peniaze do prestavby mesta Soči ležiaceho na pobreží Čierneho mora. Hoci sa mesto nachádza v subtropickom pásme, bude hostiť zimnú olympiádu. Pôjde tak o výnimočnosť, akú sme tu ešte nemali. Ešte donedávna nás Rusko držalo v tom, že v prípade olympiády Soči 2014 pôjde o výnimočné podujatie a všetko bude fungovať na výbornú. Lenže ruská architektúra, zmýšľanie a mentalita napriek príbuznosti k našej, je predsa len iná. Podľa fotografií prvých športovcov, ktorí dorazili do Soči, je miesto nepripravené. Nikde po snehu ani chýru ani slychu. Nevedia, kde sa ubytovať, niektoré cesty sú nedokončené, uzavreté, trávniky tvorí skôr blato. Nápisy v azbuke nie sú všade aj v angličtine, či čitateľnej podobe. Dlažobné diely sa ešte len teraz ukladajú a množstvo hotelov nie je pripravených prijímať prvých hostí. Podľa prvých informácií dokonca v niektorých hoteloch ani len nevedia o menách ubytovaných hostí a nevedia nič o rezerváciách. Slovenskí hokejisti sú už na ceste do Soči. Možno ich bude čakať niečo lepšie.

Sociálne zariadenia a stav izieb

Osobitnú pozornosť venujú prví návštevníci a novinári stave svojich izieb. Z tých prvých názorov, ktoré sa objavili prevažne na Tweetri, je jasné, že Soči príliš nenadchlo. Nedokončené izby, chýbajúce zariadenie, trčiace káble, či dokonca zásuvka za vankúšom, aj to je riešenie, ktoré by ste hľadali v iných hoteloch márne. Zábavný je aj pohľad na dve toalety vedľa seba bez oddeľovacej steny, alebo hlásenie, že toaletný papier je zakázané vhadzovať do misy, ale je ho nutné dávať do koša. Na toto sme si zvykli už na dovolenkách v Grécku, či Bulharsku. I tam je zakázané dávať toaletný papier do odpadu, ale je ho nutné dávať do koša. Dôvodom však má byť v skutočnosti šetrenie s objemom odpadu v kanalizácii.

Len reportéri CNN, hoci mali rezerváciu od jesene minulého roku, získali aspoň jednu z izbu, hoci mali potvrdených viac ako 10 izieb. Minimálne jeden Tweet priznáva, že sa cíti ako Kardashianka, lebo sa umýva minerálkou.

The reception of our hotel in #Sochi has no floor. But it does have this welcoming picture. pic.twitter.com/8isdoBuytl — Kevin Bishop (@bishopk) February 4, 2014

People have asked me what surprised me the most here in Sochi. It’s this. Without question … it’s … THIS. pic.twitter.com/1jj05FNdCP — Greg Wyshynski (@wyshynski) February 4, 2014

Water restored, sorta. On the bright side, I now know what very dangerous face water looks like. #Sochi #unfiltered pic.twitter.com/sQWM0vYtyz — Stacy St. Clair (@StacyStClair) February 4, 2014

Watch your step @Sochi2014 — I’ve noticed on walkway and on sidewalks that not all man holes are always covered. pic.twitter.com/a5Nv4wu5iA — Jo-Ann Barnas (@JoAnnBarnas) February 1, 2014

Also on the bright side: I just washed my face with Evian, like I’m a Kardashian or something. — Stacy St. Clair (@StacyStClair) February 4, 2014

This is the one hotel room @Sochi2014 have given us so far. Shambles. #cnnsochi pic.twitter.com/RTjEkmyan3 — Harry Reekie (@HarryCNN) February 4, 2014

Túlavé psy

Rusko má podobne ako Ukrajina problémy s túlavými psíkmi. Na Ukrajine s nimi problém vyriešili razantne, upaľovali ich v mobilnej peci zaživa, dobité vo vreciach ich hádzali do rozžhavenej pece. V Rusku sa proti nim nijak extrémne zrejme nezakročilo, respektíve to nikto nemedializoval. Túlavé psy sa nachádzajú na každom sídlisku, v okolí odpadkov, ba dokonca aj hneď pod skokanským mostíkom. Tieto šteniatka tam našiel jeden z novinárov priamo na mieste.

goddamnit RT @SochiNYT: Meet the puppies of the Olympic ski jump venue. #SochiStrays pic.twitter.com/UEwYxG2s4i — Bruce Arthur (@bruce_arthur) February 5, 2014

Mountain media centre. Stray dog say hi pic.twitter.com/9lwTaTrGfB — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 5, 2014

Zdroj: http://razumnyi.livejournal.com, Twitter