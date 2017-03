Poplatky u lekára sú niekedy absurdné. Zažili ste už taký?

Ohodnoť článok

Poplatky u lekára sú témou niekedy až prehnane absurdnou. Žiaľ, sme nútení platiť, pretože hádať sa s vlastným lekárom, pohnevať si ho pre odmietnutie zaplatenia, či pohnevať si ho vôbec svojim nesúhlasným názorom sa nám mnohým skrátka môže vypomstiť. Platiť sme nútení dokonca aj v takých prípadoch, kedy niektoré veci beriete ako samozrejmosť, no pri vracaní karty sestričke si rovno vypýta zopár eur za konkrétnu vykonanú službu. Zostáva vám oči vyočiť a pozerať, či ide o vtip a prečo vlastne musíte platiť.

Osobne ma dosť zaskočilo jednanie nemenovaného lekára, ktorý od manželky pri jedinom vyšetrení zinkasoval 13 EUR, ktoré inde nikto iný neplatí. 10 EUR za objednanie k niečomu, čo malo byť jeho povinnosťou, pretože k objednaniu došlo len preto, že nebol pripravený počas predošlého termínu on sám. 2 EURÁ za vypísanie receptu na lieky. 1 EURO za opečiatkovanie mimochodom jej vlastnej priepustky do práce. Atrament pečiatky ocenený na 1 EURO, pričom výkon tejto práce zabral možno sekundu, je bezočivosť lekára, ktorý pritom vôbec nie je v tomto prípade sám. Na strednom Slovensku sú minimálne dvaja lekári, ktorí v rámci bežného vyšetrenia vytiahnu drahý elektronický tlakomer a zmerajú pacientovi tlak namiesto klasickom. Dajú na výber samotnému pacientovi, či to bude klasický s gumeným pásom, či tento krásny nový biely s displejom. Nepovedia mu však, že jeho použitie je spoplatnené 1€. Dozvie sa to až z informácie lekára sestričke, že bol použitý tlakomer a tá si vypýta euro. Pochopiteľne, bez dokladu. Nejaká bločková lotéria už vôbec neprichádza do úvahy.

Poplatky u lekára vedia prekvapiť

Lekári nás vedia prekvapiť. Stáva sa to mnohým, pretože to mnohí nečakajú. Nevedia a netušia, že ich niečo také čaká a prichádza to ako prekvapenie. S poplatkami a príhodami by sme za normálnych okolností pokračovali, no nemáme v tejto chvíli presné informácie, koľko a za čo všetko si lekár vypýta. Časom článok určite doplníme o príbehy s ktorými sme sa v poslednom čase stretli. Ich absurdnosť prekonáva medze a sú to aj lekári, ktorí sú známi kvalitou svojej práce. Platiť však musíme a nepomohlo proti tomu asi nič, keďže aj medializované informácie nikoho neodradili od zanechania týchto praktík.

Pôrod je niečo celkom iné a oveľa drahšie

To najdrsnejšie, s čím sme sa dosiaľ stretli, je praktika pôrodníkov priamo si vypýtať dar šplhajúci na 4 ciferné sumy v eurách. Tieto dary majú zaistiť, že manželka otecka v očakávaní má mať zaistenú pri pôrode slušnosť a starostlivosť. Akoby tí oteckovia, čo nezaplatia, nemohli očakávať, že manželka prežije a bude s ňou zaobchádzané slušne. Ak poznáte pôrodnicu s ktorou sa nespája skúsenosť oteckov s tým, že si pôrodník vypýta, alebo naznačí, dajte nám o nej vedieť. Rád si ju rezervujem, zároveň si rád raz pozriem ten štandard, ktorý funguje bez úplatku.

Zažili ste absurdný poplatok v ambulancii?

Dajte nám o ňom vedieť do komentárov.