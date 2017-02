Svetlo medzi oceánmi: Príbeh, ktorý vám vyrazí dych!

Ohodnoť článok

Mladá a krásna Isabel žije so svojím manželom Tomom na opustenom ostrove, kde sa stal strážcom majáka. Ich šťastie má však trpkú príchuť, lebo Isabel nedokáže ani na tretí raz donosiť zdravé dieťa. Práve keď sa užialená uberá k hrobu svojho posledného dieťaťa, vietor k nej priveje detský plač. More vyhodilo na breh čln s mŕtvym mužom a so žijúcim dieťaťom. Tom to chce ako morálny muž nahlásiť úradom, no Isabel ho predbehne a priloží si dieťa k prsiam. Napriek Tomovej najlepšej vôli zariadiť všetko čo najpoctivejšie si dieťa prisvoja a dajú mu meno Lucy. Lenže ich vzťah tým utrpí a objaví sa skutočná matka…

Svetlo medzi oceánmi je nádherný príbeh o úpornom hľadaní zmyslu života po prvej svetovej vojne, v ktorej vyhaslo toľko životov. Autorka M.L.Stedmanová si vyslúžila množstvo obdivných kritík a pochvaľných recenzií. Jej hrdinovia sú nedokonalí ľudia túžiaci po troche šťastia v nepochopiteľne zložitom svete.

„Neodolateľný…zvodný…úžasný príbeh, ktorý si vás získa od prvých stránok.“

Časopis Oprah Winfrey

„Vynikajúca kniha, ktorá každého chytí za srdce, o dobrých ľuďoch, tragických rozhodnutiach a o vnútornej kráse každého z nich.“

Markus Zusak, autor bestselleru Zlodejka kníh

„Toto si fakt musíte prečítať.“

Amazon.com

Príbeh Isabel a Toma je neodolateľný, plný lásky, ale aj utrpenia, pri ktorom sa neubránite slzám a silným emóciám. Keď sa totiž po dvoch rokoch s malou Lucy vyberú na pevninu, uvedomia si, že na svete sú aj iní ľudia… a medzi nimi žena, ktorá zúfalo hľadá svoje stratené dieťa. Ako sa skončí príbeh strážcu majáka a jeho manželky? Ako osudové rozhodnutie ponechať si cudzie dieťa navždy zmení ich život?

Prečítajte si, ako Isabel našla na pláži malú Lucy.