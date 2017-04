V nekropole Dahšúr sa našli zvyšky pyramídy 13. dynastie

Zvyšky pyramídy v nekropole Dahšúr

Tím egyptských archeológov, ktorý pracuje v oblasti severne od Lomenej pyramídy kráľa Snofrua v nekropole Dahšúr, objavil zvyšky pyramídy 13. dynastie.

O náleze informoval predstaviteľ úradu pre správu pamiatok starovekého Egypta na ministerstve antických pamiatok Mahmúd Afifi. Zároveň dodal, že zvyšky sú vo veľmi dobrom stave a archeológovia budú pokračovať vo vykopávkach, aby odkryli viac z celej stavby.

Remains of a new 13th Dynasty pyramid discovered at Dahshur! https://t.co/ASvS64t54d pic.twitter.com/QXydYIs1FP

