Židia dnes oslavujú nový rok, 5777. Izrael uzatvára hranice s konfliktnými oblasťami

Jeruzalem 3. októbra (TASR) – Židia na celom svete od nedeľného západu slnka do utorkového súmraku slávia sviatok Roš ha-šana, ktorým sa podľa židovského kalendára začína nový rok 5777. Ide o prvý z tzv. vysokých sviatkov a prvý deň z desiatich dní pokánia predchádzajúcich Dňu zmierenia (Jom kipur), čo sú najdôležitejšie dni v židovskom roku. Obdobie medzi Roš ha-šana a Jom kipur je pre židov obdobím vnútornej meditácie a duchovnej aktivizácie.

Neodmysliteľným rysom sviatku Roš ha-šana sú sviatočné bohoslužby v synagógach a trúbenie na baraní roh, zvaný šofar. Zvuk rohu má pripomína zmluvu uzavretú medzi Jahvem a Izraelom na hore Sinaj a mal by všetkých prebudiť z “mravnej malátnosti”.

Pokiaľ ide o jedlo, tradičné je podávanie jablko s medom, čo má symbolizovať nádej, že budúci rok bude “sladký ako med”. Koláč chala, ktorý sa inokedy pečie ako pletený, je počas tohto sviatku guľatý a do cesta sa pridávajú hrozienka na dodanie sladkosti. Tradične sa podáva aj medový koláč či jablkový závin. Zvykom je jesť aj granátové jablko, pretože má vraj 613 semienok – rovnaký počet prikázaní (micvot) obsahuje Tóra. Aby človeka v novom roku nestretlo nič zlé, treba sa vyhýbať horkým a kyslým jedlám a nahradiť aj potraviny či pokrmy tmavej farby svetlými: prednosť sa dáva mätovému čaju pred kávou, namiesto baklažánu sa pripravuje tekvica, čierne olivy sa nahrádzajú zelenými a miesto modrého maku sa plnka do koláčov robí z bieleho maku či tvarohu.

Zaužívanou tradíciou sú aj posolstvá politikov k židovskému Novému roku. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom príhovore spomenul nedávno zosnulého exprezidenta Šimona Peresa. “Šimon by chcel, aby sme tento rok slávili sviatok Roš ha-šana tak, že pozrieme s hrdosťou do minulosti a s nádejou do budúcnosti,” uviedol. “Obraciam sa k židom na celom svete, aby zostali plní nádeje a pokračovali v ceste spravodlivosti a pravdy. Toto je príbeh židovského národa. Toto je príbeh štátu Izrael,” dodal.

Ako napísal denník The Times of Israel, svoje ôsme, posledné posolstvo k sviatku Roš ha-šana adresoval židom v Spojených štátoch, Izraeli i iných krajinách sveta aj prezident USA Barack Obama, ktorý im zaželal “ďalší dobrý rok, plný nádeje, zdravia a šťastia”.

Podobne ako Netanjahu, aj Obama vo svojom príhovore spomenul Šimona Peresa, ktorého označil za “silu inšpirujúcu mier”. Zároveň sa vyjadril aj k vzťahom USA a Izraela počas svojho pôsobenia v úrade prezidenta USA. Pripomenul svoje návštevy v synagógach, ako aj organizovanie sederovej večere v Bielom dome či návštevu bývalého koncentračného tábora Buchenwald v spoločnosti Elieho Wiesela. Z bezpečnostných dôvodov Izrael pred sviatkom Roš ha-šana uzavrel hraničné priechody s pásmom Gazy a Predjordánskom. Otvorí ich znova v utorok o 23.59 h miestneho času.

