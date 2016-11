Ohodnoť článok

Praha (TASR) – Európska únia by mala podľa českého prezidenta Miloša Zemana opevniť svoje hranice na tzv. balkánskej trase. Zeman tak reagoval na slová svojho tureckého kolegu Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý pohrozil, že Turecko začne opäť púšťať migrantov do Európy. “EÚ by mala opevniť hranice na tzv. balkánskej ceste,” tlmočil pre spravodajský server Novinky.cz Zemanove slová hovorca Hradu Jiří Ovčáček.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval Európsku úniu, že ak sa bude ďalej vyhrážať jeho krajine, on otvorí hraničné priechody a umožní tisícom migrantov zaplaviť štáty EÚ.

Tip redakcie: Zadržaná skupina chystala teroristický útok na 1. decembra

Erdogan v príhovore rozhorčene reagoval na nezáväzné uznesenie Európskeho parlamentu (EP) z predchádzajúceho dňa, ktoré požaduje, aby únia zmrazila rokovania s Tureckom o jeho členstve, a to z dôvodu tvrdého prenasledovania vlastných občanov po neúspešnom júlovom štátnom prevrate.

“To my kŕmime tri až tri a pol milióna utečencov v tejto krajine. Vy ste sa spreneverili svojim sľubom,” povedal Erdogan na adresu EÚ.

EÚ dosiahla tento rok s Ankarou dohodu o navracaní migrantov do Turecka výmenou za balík opatrení, zahŕňajúci pomoc pre utečencov a zrýchlené rozhovory o členstve Turecka v únii.

Čítajte tiež:

Počet obetí samovražedného útoku IS stúpol na približne 100 mŕtvych

Obama sa z Bieleho Domu sťahuje do zámku. Tieto fotky vám zlomia srdce.

Cestovanie zadarmo využilo v tomto roku 22 miliónov ľudí