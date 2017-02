Zatkli útočníka z istanbulského nočného klubu

Ohodnoť článok

(TASR) – Turecké úrady zatkli muža, ktorý v noci na 1. januára zastrelil v istanbulskom nočnom klube Reina 39 ľudí, z toho 26 cudzincov. Informovala tom dnes turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.

Prijímal inštrukcie od IS

Abdulgadira Mašaripova z Uzbekistanu, narodeného v roku 1983, tureckí policajti chytili a zadržali 16. januára po tom, ako sa dva týždne ukrýval v Istanbule. Prokuratúra podala žiadosť o jeho zatknutie na základe obvinení z pokusu o zvrhnutie ústavného poriadku, členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii a vraždy, uviedla Anadolu. Vyšetrovatelia oznámili, že tento muž podstúpil výcvik v Afganistane a útok spáchal v mene džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), ktorá sa k tomuto činu neskôr aj prihlásila.

Podľa IS išlo o odplatu za angažovanie sa tureckej armády v Sýrii. Turecké sily vstúpili do tejto krajiny vlani v auguste so zámerom vytlačiť džihádistov od hraníc Turecka a zastaviť postup kurdských milícií. Uzbek Mašaripov, známy aj ako Abu Muhammed Horasan, vypovedal, že inštrukcie dostával z Rakky, sýrskej bašty IS.

