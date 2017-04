Vyliezli na Pražský hrad a prezidentskú štandardu vymenili za červené trenírky. Takéto tresty dostali.

rudé jak čínská vlajka snad trapností a taky vzteky vlají dnes nad Prahou (a hraje balalajka) prezidentské trenky smutně si pleskají nepostrádaje hýždí které je i celou zemi čím dál tím víc hyzdí nad městem vlaje zástava zeměpána jen on a nikdo jiný arbitr elegance a moudrost sama #ztohoven #trenky #zeman #ostuda #budoucnost #czech #czechrepublic

