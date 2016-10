Výstava v MMB prezentuje stredoveké mučiace nástroje i ľadovne

Ohodnoť článok

Bratislava 28. októbra (TASR) – Múzeum mesta Bratislavy (MMB) v Starej radnici má obnovené suterénne výstavné priestory. Sú v bývalých stredovekých žalároch a nová expozícia je tematicky vhodná do týchto zrekonštruovaných stredovekých kobkových priestoroch.

Potvrdzuje to aj podnázov výstavy Repliky mučiacich nástrojov zo 16. – 18. storočia, ktorá je oddnes prístupná verejnosti. Exponáty boli vyhotovené podľa originálnych plánov, ilustrácií a dobových dokumentov z Nemecka, Talianska, Španielska a iných krajín.

Mučiacie nástroje

Je medzi nimi vyšetrovacie kreslo s kovovými hrotmi zo všetkých strán, mučiace nástroje Norimberská panna, Skevingtonova dcéra alebo Bocian, Alsaská topánka či Judášova kolíska. Návštevník spozná aj brutálny nástroj Kríž, ktorý zabraňoval v pohybe, železný pás, škripec, kladu, rôzne železné masky hanby a putá, škrtidlo a iné v stredoveku používané mučidlá. Pri nich sú aj dobové vyobrazenia s vysvetľujúcimi textami. Je to prvá výstava po siedmich rokoch od veľkej rekonštrukcie Starej radnice v priestoroch podzemného suterénu, tzv. stredovekých žalárov.

“Sme radi, že tu môžeme prezentovať mučiace nástroje, pre mnohých ľudí je to veľmi zaujímavé. Výstava pozostáva asi z 30 predmetov zapožičaných z Poľska. Tieto kópie mučiacich nástrojov zo 16.-18. storočia sú doplnené z našich zbierkových predmetov súvisiacich so stredovekým súdnictvom, ktoré sa skutočne použili na mučenie,” uviedla pre TASR Beáta Husová z MMB.

Ľadnice na potraviny

Podľa nej je to zaujímavý podzemný priestor, ktorý vznikol počas vrcholného stredoveku, hlavne kobky bývalého žalára a stredoveké ľadovne. “Na ľadnice veľmi upozorňujem, pretože je to naozaj rarita. V Bratislave sa už ani nezachovali, aj keď boli na rôznych miestach. Do nich sa dával na konci zimy rozlámaný ľad a vydržal aj v lete pri uskladňovaní mäsa, lebo tu neďaleko bol mäsový trh. V týchto priestoroch býval kat do 15. storočia. Hovorí sa, že kým neboli žaláre, tak ľudia, ktorí čakali na odsúdenie alebo mučenie, bývali pri katovi,” dodala Husová.

Nová expozícia odhaľuje zachované väzenské kobky a ľadovne, ktoré slúžili na dlhodobé uchovávanie potravín. Sú to jednoduché stavby murované z lomového kameňa s kruhovým alebo štvoruholníkovým pôdorysom. Nachádzali sa pod dlážkou najnižšieho podlažia, buď v pivnici, alebo v čiastočne pod zem zapustenom prízemí. Ľadovne v priestoroch Starej radnice patria svojimi rozmermi k najväčším gotickým ľadovniam objaveným v Bratislave.

Zdroj: TASR