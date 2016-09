Vyšetrovatelia výbuchu v New Yorku vypočúvajú cestujúcich zastaveného auta

Ohodnoť článok

New York 19. septembra (TASR) – Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) zastavili v nedeľu večer v newyorskom Brooklyne vozidlo, ktorého cestujúcich vypočúvajú v súvislosti s vyšetrovaním sobotňajšieho bombového útoku v New Yorku, pri ktorom utrpelo zranenia 29 ľudí. Informovala o tom dnes agentúra AP.

Hovorkyňa FBI oznámila len to, že agenti zastavili vozidlo v rámci vyšetrovania výbuchu, pričom nikoho zatiaľ neobvinili zo žiadneho trestného činu a vyšetrovanie pokračuje. Nemenované zdroje z vlády a polície však podľa AP uviedli, že päť osôb z tohto auta vypočúvajú v budove FBI na dolnom Manhattane. V manhattanskej štvrti Chelsea explodovala v sobotu nastražená nálož, ktorá spôsobila zranenia 29 ľuďom. Všetkých do nedeľňajšieho popoludnia prepustili z nemocníc.

Niekoľko blokov od miesta explózie policajti následne objavili druhé možné výbušné zariadenie. Newyorská polícia v nedeľu večer oznámila, že po prevoze do policajného objektu v Bronxe ho zničili riadenou detonáciou. Podľa vyjadrení policajných predstaviteľov išlo o tlakový hrniec s pripevneným mobilným telefónom.

Guvernér štátu New York Andrew Cuomo v nedeľu uviedol, že nič nenaznačuje, že by výbuch z predošlého dňa súvisel s medzinárodným terorizmom. Druhé zariadenie bolo podľa neho zjavne “podobné konštrukciou” prvému, ktoré vybuchlo. Bližšie podrobnosti však neposkytol. Guvernér tiež oznámil, že do ulíc New Yorku preventívne vyslali policajné posily v počte 1000 príslušníkov.

