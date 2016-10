Výluka električiek od Blumentálu až po Vozovňu Krasňany spomalí Bratislavu

Ohodnoť článok

Dopravný podnik Bratislava (DPB) informuje cestujúcich, že na Račianskej radiále v úseku Blumentál – Vozovňa Krasňany bude počas 40. týždňa vylúčená premávka električiek z dôvodu úpravy koľajovej trate. Výluka sa uskutoční od 3. do 9. októbra (okrem piatka 7.10.).

Od pondelka do štvrtka bude výluka približne od 21. hodiny do začiatku rannej výpravy. Počas víkendu 8. a 9. októbra bude celodenná výluka električiek. Počas trvania dopravných obmedzení budú električky liniek premávať nasledovne: 3 – z Petržalky po zastávku “Blumentál” bez zmeny trasy, ďalej cez Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú do Vozovne Jurajov dvor. Späť po rovnakej trase. Číslo 5 – z Dúbravky po zastávku “Blumentál” bez zmeny trasy, ďalej cez Vazovovu, Krížnu, Špitálsku, Námestie SNP, od zastávky “Kapucínska” (na Kapucínskej ul.) do Dúbravky po stálej trase.

Električky náhradnej dopravy X 13 budú zabezpečovať premávku v úseku Vozovňa Krasňany – Rača, Komisárky. Autobusy náhradnej dopravy X 13 budú zabezpečovať premávku v úseku Blumentál – Vozovňa Krasňany. Za znížený komfort cestovania sa DPB cestujúcim ospravedlňuje. “Veríme, že aj napriek tomu verejnosť určite privíta kvalitnejšiu a komfortnejšiu prepravu električkami vďaka úpravám tratí, ktoré zamestnanci DPB zrealizujú v uvedenom období,” uviedol dopravný podnik.

