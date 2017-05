Slovensko počas členstva v EÚ získalo z rozpočtu viac ako 18,6 miliardy eur

Ohodnoť článok

Výhody členstva v EÚ

Bratislava (TASR) – Od vstupu do EÚ do konca roka 2015 Slovensko z európskeho rozpočtu získalo spolu viac ako 18,6 miliardy eur. TASR o tom informovala vedúca tlačového a politického oddelenia Zastúpenia Európskej komisie (ZEK) na Slovensku Jana Cappello v súvislosti s 13. výročím vstupu SR do EÚ (1. 5. 2004).

“Ak sa odpočíta to, čím do rozpočtu prispelo, tak čistá finančná pozícia Slovenska voči EÚ bola viac ako 12,1 miliardy eur. Počas aktuálneho programového obdobia 2014-2020 môžeme využiť ďalších 15,3 miliardy eur,” uviedla Cappello.

“V Európskej únii je Slovensko rešpektovanou krajinou a jeho hlas je počuť. Za 13 rokov sa výhody členstva v EÚ prejavili na celom Slovensku a pocítil ich každý – či už tým, že cestoval do krajín EÚ bez hraničných kontrol, využíval nové cesty, získal nové pracovné zručnosti či odprevadil dieťa do zrekonštruovanej školy,” uviedol Dušan Chrenek, vedúci ZEK na Slovensku.

Medzi výhody členstva v EÚ podľa Cappello patrí okrem iného i európsky jednotný trh, vďaka ktorému zaznamenala slovenská ekonomika rýchlejší rast, viac investícií, väčší export do zahraničia či väčší výber tovaru za lepšie ceny. Členstvo Slovenska v EÚ krajine pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta, vrátane USA a Kanady. “Slováci môžu v EÚ pracovať bez povolenia, mladí ľudia študovať v zahraničí a od júna tohto roka aj telefonovať v iných členských krajinách za domáce ceny,” uviedla.

“Hoci rokovania o cenách za hovor, správu či dáta neboli jednoduché, myslím si, že sa dosiahla dobrá dohoda, ktorá by zároveň mala zabrániť, aby si operátori kompenzovali zrušenie roamingu na vnútroštátnych cenách. Verím, že spotrebitelia pocítia pozitívne zmeny už čoskoro,” uviedla pre TASR na margo zrušenia roamingu europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA).

Prostredníctvom európskych peňazí sa na Slovensku vybudovalo 155 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, zmodernizovalo sa takmer 2000 km ciest I., II. a III. triedy, 79,58 km železníc, zabezpečilo sa 61 nových vlakov, 45 nových električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, 120 moderných nízkopodlažných trolejbusov, 33 nových električiek v Košiciach, zmodernizovalo sa 28 nemocníc a polikliník, vyše 1050 škôl, vybudovalo a obnovilo sa 1518 km kanalizačnej infraštruktúry.

