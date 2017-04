Plynovod Nord Stream 2 môže znamenať, že plyn pôjde cez SR zo západu

Ohodnoť článok

Bratislava (TASR) – Vybudovanie druhej vetvy plynovodu Nord Streamu popod Baltské more nemusí byť pre Slovensko nevýhodné. Nedávna dohoda medzi slovenským prepravcom plynu Eustreamom a Gazpromom o preprave plynu do roku 2050 stavia celú záležitosť do iného svetla. V diskusnej relácií na TABLET.TV to povedal analytik portálu Energie pre vás Jozef Badida.

„Gazprom sa pripravuje na výstavbu plynovodu Nord Stream 2. Touto dohodou objednal prepravné kapacity zo západu cez Slovensko. Pripravuje sa na to, že ak ho postaví, bude prepravovať plyn cez Nemecko, Českú republiku a Slovensko ďalej, preto si objednal prepravné kapacity. Eustream sa zachoval veľmi pragmaticky. Do roku 2028 má zabezpečený tok plynu z východu na západ a táto nová dohoda mu zabezpečuje aj prepravu opačným smerom. Gazprom tým ukázal, že s prepravnou trasou cez Slovensko dlhodobo počíta,“ zdôraznil Badida.

Samotná výstavba plynovodu Nord Stream je opäť o čosi reálnejšia po oznámení, že päť európskych energetických firiem súhlasilo, že zafinancuje 50 % z celkového objemu nákladov. Rozhodujúci bude verdikt Európskej komisie (EK). „EK poslala otvorený list všetkým vládam členských krajín a vyzvala ich na mandát na rokovanie s Ruskom v tejto téme. Dôležité bude, k akému právnemu výkladu sa prikloní Brusel, či je plynovod už na území EÚ alebo nie a či sa teda na neho má vzťahovať európska energetická legislatíva,“ vysvetlil Badida.

Celkové náklady na plynovodný projekt sa odhadujú na 9,5 miliardy eur. To znamená, že európske firmy zabezpečia pre projekt vyše 4,7 miliardy eur. Výstavba plynovodu by sa podľa Gazpromu mala začať na budúci rok a dokončiť do konca roka 2019.

Slovensko je v súčasnosti jednou z hlavných tranzitných krajín na dodávku ruského plynu do západnej Európy. Situáciu ale v posledných rokoch komplikujú spory Ruska s Ukrajinou, v dôsledku čoho sa Moskva rozhodla Ukrajinu obísť. Ruská spoločnosť Gazprom Export a slovenský prepravca plynu Eustream však podpísali novú rámcovú dohodu o preprave plynu cez Slovensko do jesene 2050. Hodnota kontraktu dosahuje 5,3 miliardy eur.

